Novozélanďanka chce porodit v pornofilmu

"Dětská pornografie je přestupkem a my uděláme všechno, abychom tomu zabránili," uvedli, a zároveň pohrozili, že jsou připraveni požádat o pomoc právníky a na základě platných zákonů filmování zabránit.



Zaměstnavatelům budoucí matky připadá situace zvláštní. Aucklandská filmová společnost Vixen Direckt prohlásila, že zájmy dítěte budou ochráněny. Podle slov ředitele společnosti je to všechno nanejvýš zábavné.



"Rození dětí je důsledkem sexu a nám nechtějí dovolit ukázat tyto dva procesy společně," uvedl. Tím spíše, že natáčení samotného novorozeněte nemá společnost v plánu.



Bez ohledu na to spolupracovníci orgánů péče a ochrany dítěte trvají na svém - zobrazení porodu ve filmu s takovým námětem je urážkou důstojnosti novorozeněte. Pokud se nepodaří filmování zabránit, slibují, že budou bojovat proti distribuci snímku.