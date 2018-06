Novozélanďan se snažil nákup zaplatit marihuanou

15:35 , aktualizováno 15:35

Ten, kdo pochybuje o tom, že marihuana ovlivňuje vnímání, myšlení a chování, by měl tento článek rozhodně přečíst do konce. Jen blázen či zkouřený člověk by se totiž snažil zaplatit v obchodě balíčkem marihuany a dýmkou, když za ním v řadě stojí policista. Přesto jistý Wade Churchward z Nového Zélandu něco podobného zkusil. Teď zbytek teplého podzimu u protinožců stráví v chládku.