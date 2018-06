Novou tváří Versace bude dcera Micka Jaggera

Sedmnáctiletá Georgia May Jaggerová jde ve stopách své matky. Stala se tváří módního domu Versace, stejně jako Jerry Hallová v sedmdesátých letech. Blonďatou krásku nafotí pro jarní a letní kolekci 2010 fotograf Mario Testino.

Minulý rok byla dcera Micka Jaggera vyhlášena modelkou roku při předávání britských módních cen. Teď uzavřela smlouvu se značkou Versace a udělala tak radost Donatelle, která o ni velmi stála. "Je chytrá, silná osobnost, krásná, plná energie. Zbožňuji ji. Je to skutečná Versaceho dívka," řekla o dceři Micka Jaggera Donatella Versace.

Georgia May Jaggerová tak nahradí Gisele Bündchenovou, která se v kampaních firmy Versace objevuje nyní. "Georgia je nadšená, že otevírá novou kapitolu značky Versace a že může být součástí toho, jak se tato móda dostává k nové generaci," řekl mluvčí modelky, ale odmítl prozradit, kolik na tom dívka vydělá.

Georgia May je třetí dcerou Jaggera s Hallovou. Její rodiče se vzali v roce 1990 v Indonésii, ale manželství se o devět let později rozpadlo kvůli jiné modelce Lucianě Moradové, s níž Mick počal dítě ještě v době, kdy byl s Jerry ženatý. Mick Jagger má dohromady sedm dětí se čtyřmi různými ženami. Nejstarší dceři Karis je devětatřicet let, nejmladšímu synovi Lucasovi deset.