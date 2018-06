Novou SuperStar je Vlasta Horváth

* Koho byste volili vy?

Loni stejnou soutěž vyhrála Aneta Langerová. Ta získala 79 % hlasů.

Letošní finále probíhalo na rozdíl od loňska ve dvou dnech. Začalo v sobotu 11. června, kdy Petr Bende a Vlasta Horváth zazpívali tři soutěžní písničky. Diváci pak mohli hlasovat až do konce vyhlašovacího večera, který se uskutečnil v neděli.

Na nedělním galakoncertu si oba finalisté zazpívali společně s méně úspěšnými kolegy ze SuperStar písničku Hvězda snů a Sen na dosah. Zazněl i společný duet Jen pro tu chvíli, kterou v sobotu zazpívali každý zvlášť.

Na pódiu se střídali s hvězdnými kolegy. Představil se vítěz chorvatské soutěže Pop Idol Patrik Jurdič, letos v dubnu zvolená slovenská SuperStar Katarína Koščová a samozřejmě také Aneta Langerová se svou kapelou.

Vítězný Vlasta Horváth se s diváky rozloučil hitem The Final Countdown od skupiny Europe. Po oznámení výsledků všem svým fanouškům slíbil, že je nezklame. Dojatě poděkoval své rodině a pořadatelům soutěže.

Horváth byl jednoznačným favoritem i pro čtveřici porotců. Michal Horáček označil krátce před vyhlášením oba finalisty za vyrovnané, nicméně přiznal, že on by volil Vlastu. Ten se stal SuperStar 2005 i pro Eduarda Klezlu. Větší sympatie mu vyjádřila také manželská dvojice Gabriela Osvaldová a Ondřej Soukup.

Velké finále začalo v sobotu

Přestože slavnostní večer proběhl v neděli, rozhodující bylo sobotní klání, kdy ze sebe oba finalisté museli vydat to nejlepší. Do boje vyrazili naplno. Zazpívali dvě různé písničky - jednu jim přiřkla porota, druhou si mohli vybrat sami - a podobně jako loni jednu stejnou.

Na úvod vybrala porota Petrovi píseň Nie, alebo ano od slovenské skupiny No Name, Vlastovi skladbu Love Is All Around od Wet Wet Wet. Jako druhou soutěžní píseň si Bende zvolil Feel od Robbie William, Horváth si vybral The Final Countdown od skupiny Europe. Na závěr každý z nich musel zvládnout novou skladbu s názvem Jen pro tu chvíli.

Porota, dříve značně kritická, chválou a komplimenty nešetřila. Vyzdvihla především viditelnou snahu obou finalistů na sobě po všech stránkách pracovat. "Do firmy Bende jsem už hodně nainvestoval, teď přišel čas výběru dividend," řekl na Bendeho adresu Michal Horáček. "Udělal jste velký pokrok v projevu i ve zpěvu, zbavil jste se spousty neduhů, jste jistější a přesvědčivější," chválil zase Horvátha Ondřej Soukup.

"Tenhle večer to divákům příliš neusnadníme. Jestli se někdo řídil našimi negativními soudy, tak jich asi dneska moc neuslyší," konstatovala na závěr Gábina Osvaldová. - Co všechno řekli porotci finalistům? Čtěte ZDE

Velké finále SuperStar se uskutečnilo v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti a v přímém přenosu ho odvysílala televize Nova. Vyučený tesař Vlasta Horváth si vítězstvím vybojoval možnost natočit debutové album u firmy SonyBMG. Všech 12 finalistů se opět sejde ve čtvrtek 23. června v pražské Sazka Areně, kdy je čeká společné vystoupení nazvané SuperKoncert.

