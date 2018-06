Novou Miss Universe se stala poprvé v historii soutěže kráska z Angoly

Soutěž se letos konala po šedesáté a očekávalo se, že si ji nenechá ujít více než miliarda diváků. Lopesová se stala vůbec první vítězkou této soutěže, kterou do klání vyslala jihoafrická Angola. Na postu nejkrásnější ženy vesmíru vystřídala Jimenu Navarrete z Mexika.

Nová Miss Universe, angolská kráska Leila Lopesová Leila Lopesová z Angoly během promenády v plavkách

"Považuji se za ženu obdařenou vnitřní krásou. Od mé rodiny jsem si osvojila řadu skvělých principů a ty zamýšlím následovat po zbytek mého života," prohlásila Lopesová.

Velkolepá show se konala v jedné z největších zábavních arén Latinské Ameriky, v níž koncertovaly takové hvězdy jako Red Hot Chilli Peppers, Kylie Minogue nebo Oasis.

Česká Miss Jitka Nováčková na Miss Universe v Brazílii

"Je to nepopsatelný pocit stát před vyprodaným sálem a dýchat tu atmosféru. Samozřejmě mě mrzí, že jsem nevyhrála, ale jsem vděčná, že jsem mohla být součástí. Byly to náročné tři týdny, během nichž jsem zažila i perné chvíle, kdy jsem padala únavou. Stály ale za to," řekla Česká Miss Jitka Nováčková.

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková

Česká zástupkyně však padla do oka sponzorům, kteří si ji vybrali pro natáčení reklamy na vlasovou a nehtovou kosmetiku.

Nová Miss Universe 2011 Leila Lopesová ve finále porazila svoje největší konkurentky z Austrálie, Francie, Ukrajiny, Portugalska, Costa Ricy, Panamy, Filipín, Číny a Brazílie.

Finálová Top 10 na Miss Universe 2011

Letos překvapivě ve finálové Top 10 nefigurovaly Venezuela, ani USA, které drží dosavadní rekord v počtu vítězství, celkem jich mají na svém kontě sedm.

Vítězka Miss Universe dostane kromě finanční odměny a věcných darů také roční kontrakt s modelingovou agenturou a stipendium na New York Film Academy.

Ukrajina, Brazílie a Angola ve finále Miss Universe Kráska z Brazílie skončila na Miss Universe třetí. Olesia Stefanko z Ukrajiny blahopřeje nové vítězce Miss Universe Leile Lopesové z Angoly.

Miss Universe se poprvé volila v roce 1952. Soutěž původně založila kalifornská oděvní firma, aby předvedla své plavky. Od roku 1996 prestižní klání vlastní miliardář Donald Trump. Akce představuje největší konkurenci soutěže krásy Miss World, která je o rok starší.