Novou Českou Miss vybere Petra Němcová i Alain Delon

Která kráska bude podle vás novou Českou Miss?

Hlasujte ZDE

Změní se i místo konání finálového večera - po třech letech, kdy se odehrával v pražském Top hotelu, se konečné boje o titul a korunku přesunou do druhého terminálu ruzyňského letiště.

Diváci se tentokrát nedočkají volných disciplín, dosud jednoho z typických prvků českých soutěží krásy. "Ve třetím tisíciletí, kdy vytváříme moderní televizní program, volným disciplínám odzvonilo. Na obrazovky patří profesionální zpěváci nebo herci. Dívky ve finále umí od všeho trochu, což ale nedosahuje opravdových kvalit, a nechceme diváky trápit," vysvětlila na tiskové konferenci ředitelka soutěže Michaela Maláčová.

Dodala, že místo volných disciplín raději každý rok vymyslí něco, co bude spravedlivé pro diváka i finalistky. "Letos dívky v přímém přenosu zapózují s živými dravci - sokolem, gepardem a hadem. Nejprve jsem to před nimi chtěla utajit, ale pak jsem to prozradila, aby nám na pódiu některá neomdlela."

Němcová usedne vedle Delona

Vítězka, kterou ošerpuje dvaasedmdesátiletá hvězda stříbrného plátna Alain Delon, získá korunku v hodnotě 1 250 000 korun. Korunce dominuje 1 162 diamantů a 118 barevných přírodních polodrahokamů. Její výroba trvala společnosti ALO Diamonds, jejíž tváří je modelka českého původu Petra Němcová, půl roku.

Petra Němcová usedne vedle Delona také v porotě. K nim se připojí už tradičně modelka Tereza Maxová, desetibojař Roman Šebrle nebo nově také lídr kapely Gipsy.cz Radek Gipsy Banga.

V rámci módní přehlídky dívky předvedou šaty 13 předních českých i slovenských návrhářů, včetně modelu, který navrhl architekt Jan Kaplický. Ten vstoupil do povědomí české veřejnosti zejména loni svým kontroverzním návrhem na novou budovu Národní knihovny v Praze.

Večer bude moderovat bývalá playmate Jana Štefánková po boku slovenského herce Maroše Kramára. Hudebním vystoupením ho zpestří kapela Wanastovi vjecy, Petr Hapka, slovenští No Name i Gipsy.cz. Finále konkurenční soutěže Miss ČR se uskuteční 15. března a i to uvede v přímém přenosu TV Nova.