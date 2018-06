Novou Českou Miss bude bruneta z Brna, míní astrolog

Kdo se podle vás stane další Českou Miss?

"Je vždy velmi odvážné, když se astrolog pokouší podle postavení hvězd určit, kdo z množství lidí bude v nějaké akci úspěšný a kdo ne," říká Milan Gelnar, který loni krátce před finále Miss ČR uhodl, že vítězkou se stane Taťána Kuchařová.

"Astrologie sice vychází z několika tisíciletého pozorování souvislostí mezi tím, co se děje na zemi a tím, co se děje na nebi, ale v tom všem se pohybuje vždy člověk, který má svobodnou vůli a může tedy to, co je zapsáno v mapě osudu, změnit ku prospěchu či neprospěchu svému. Záleží pouze na jeho moudrosti a vůli a také na tom, zda je nějak duchovně vzdělán či nikoli."

Hvězdy přejí Evě Vaškové

"V případě České Miss 2007, jsem musel udělat velké množství horoskopů (každou z účastnic jsem musel astrologicky posoudit z hlediska natálního horoskopu (horoskop na celý život), Solárního horoskopu (na celý rok), Lunárního horoskopu (na měsíc) a Denního horoskopu (na den finále) a z těch všech 48 horoskopů určit, u které z finalistek je nejoptimálnější kombinace a jak se to nejspíš projeví.

Na základě této zdlouhavé analýzy mi nakonec jako nejúspěšnější vyšly tyto finalistky: (podrobnější informace o dívkách naleznete ve fotogalerii)

1. Vašková Eva – šestadvacetiletá manažerka zahraniční firmy z Brna je podle hvězd velmi energická, půvabná, originální, nápaditá, proměnlivá, přizpůsobivá a přitom silně ctižádostivá, praktická, pragmatická a dokáže si získat veřejnost na svou stranu. Zejména ona má ze všech dívek ke dni finále nejlépe postaveny hvězdy, což naznačuje, že bude s dosaženým umístěním opravdu spokojena.

2. Čerešňáková Eva – dvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomické v Praze je podle postavení hvězd velmi citlivá, vnímavá, chytrá a hlavně svá. "Bohužel" ale není typem, který by se hodil do prostředí ostrých loktů, které panuje ve světě modelingu a velkých peněz. Zde se obávám, že Eva nebude ochotna se přizpůsobovat případným diktátům a to ji bude zřejmě bránit v úspěšné kariéře modelky. Nicméně v této soutěži by se ji mělo docela dařit.

3. Aschenbrennerová Sára – jednadvacetiletá studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vydá podle hvězd za dalších X dívek. Silně aspektované planety ve znamení Blíženců jí dávají schopnost být ne jako jedna, ale jako celý harém dívek. Pravděpodobně, bude schopna mít mnoho tváří či originálních podob. Je pravděpodobné, že bude velmi zvídavá, bude ji zajímat vše, všude bude chtít být, všechno poznat a bude toho také schopna hodně zvládnout. Přestože bude proměnlivá, nebude snílek, její aktivity budou mít vždy racionální základ a schopnost věci uskutečňovat.

4. Spurná Svatava – jednadvacetiletá studentka filologie, která žije v Křelově na Olomoucku, je velmi dominantní a svá, silně orientovaná na úspěch. Vždy bude na očích veřejnosti, nebude ji dělat problém na veřejnosti vystupovat a předvádět se v celé své kráse. Navíc má silné vnímání a cítění okolních energií, takže bude jen velmi těžké ji podvést či věšet bulíky na noc. Má velkou schopnost věci uspořádat tak, aby se vyvinuly podle jejího scénáře. Úspěch na ni čeká především v zahraničí.

Bez šancí, ale z pohledu hvězd také nejsou: Lucie Hadašová či Blanka Javorská.

Nicméně pokud astrolog hovoří o postavení hvězd, čte jakoby v mapě života. Jak ji, ale dotyční projdou, záleží jen a jen na nich. Předurčeno není nic, vše je pouze naznačeno!"