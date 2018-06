Novotný z Redakce zpíval v SuperStar

Málokdo si ho ovšem spojí s hrdinou reklamy, který z plna hrdla řve ve stanici metra Kolbenova a která běžela před pořadem Česko hledá SuperStar.

"Kdo mě zná, tak mě v téhle reklamě nepozná, což vůbec není na škodu. I když tahle byla docela vtipná a dopadla dobře," míní Novotný, který stejně jako většina národa tímhle pořadem žil a fandil Anetě.

"Viděl jsem ji v jednom z prvních kol, byla to taková šedá myška. Její hlas mě ale okamžitě chytil," říká.

Michal Novotný paradoxně nepochází z herecké rodiny. "Je to u mě nějaká genetická deformace. Nikdy jsem nechodil do divadel ani jako divák. Úplně poprvé jsem stál na jevišti ve druháku na DAMU a hned s Jiřinou Bohdalovou a Václavem Vydrou ve hře Škoda, že byla děvka," vzpomíná herec, který mohl být spíš muzikantem po dědečkovi a taky se mohl živit rukama. "Tatínek mě v tomto směru docela proškolil, pomáhal jsem mu totiž často v obchodě montovat kola nebo přidělávat vázání na lyže."

A být po vzoru seriálu Redakce novinářem? "To ne. Možná by mě bavilo psát cestopisy, ale shánět kauzy, psát o kultuře nebo sportu by mě nebavilo. Navíc bych asi neměl nervy přijít za někým, kdo by se se mnou vůbec nechtěl bavit."