Novotný vyprodal na Slovensku avokáda

"Jeden naštvaný manžel mi napsal, že blbnu lidi a ať si někdy poslechnu, coza kraviny jim povídám. Prý jsem prostřednictvím obrazovky dokonalezhypnotizoval jeho manželku. Vůbec mě to nenaštvalo. Naopak. To je ta největší pocta, kterou jsem kdy dostal. Dřív jsem netušil, že mám na lidi takový vliv a strašně si toho vážím.Je to neuvěřitelné, ale zjistil jsem, že na Slovensku, kde mám pořad o vaření, druhý den pohnu potravinářskou sítí. Po jednom pořadu jsem na celém Slovensku vyprodal všechna avokáda a za několik měsíců halušky," prozradil Petr Novotný.Populární bavič je prý doslova zahlcen poštou a na stohy dopisů už prý nestačí ani jeho pracovna. Každý den jich na jeho adresu přijde přes sto kusů. "Snažím se odpovědět na každý dopis. Musel jsem si ale na třídění zásilek najmout brigádníky a pomáhá mi i vlastní rodina. Jenom za posledních šest dní mám z doručené pošty udělané dva dvoumetrové sloupce. Ze Slovenska si domů vozím pošty celý pytle a z Česka mi chodí přes sto dopisů denně," svěřil se umělec.Petr Novotný je na svůj úspěch patřičně hrdý. Zároveň ale přiznal, že popularita ho přivedla k větší odpovědnosti. "Když jsem zjistil, že se tolik lidí dívá třeba na moje pořady o vaření a berou je velmi vážně, tak jsem se začal na každý díl připravovat naprosto detailně. Dokud nevychytám všechny chybičky, tak nejsem spokojen, protože chci divákům tímto způsobem vracet to, co mi dávají," zamyslel se Petr Novotný.