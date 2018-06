Novotný se vytahoval na křtu svého kolegy

"S Vaškem máme společných několik věcí. Jednak to, že jsem možná jediný, který stejně jako on všechny tyhle cesty projel a nevynechal ani jednu a taky to, že oba patříme ve fotbalovém klubu Amfora k moderátorům, což je rozdíl. Kdybych nemoderoval, už bych tam asi nebyl, na hřiště mě totiž pouštějí jen v případě, že vedeme o tři branky. Vašek je na tom podobně," uvedl Novotný v klubu Divadla Komedie coby jeden z kmotrů knihy.

Vedle Novotného ji pokřtila šampaňským také šéfredaktorka Xantypy Magdalena Dietlová, hudebník Karel Vágner a fotbalový internacionál František Veselý. Šéf nakladatelství Jota Marcel Nekvinda ve finále vedle knihy polil pro štěstí i samotného autora. Ten kromě textu obdařil cestopis ze sedmnácti exotických zemí také vlastními fotografiemi.