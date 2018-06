Novotný: Měli jsme v baráku zloděje!

Zloději "navštívili" dům Novotných 11. prosince odpoledne, zhruba mezi třetí a osmou hodinou.

Toho dne se Petr Novotný chystal na tradiční Vánoční koncert Yvety Blanarovičové, ale tam už nedojel. Zastihla ho esemeska, že je doma veselo…

"Takovej pohled se mi ještě v životě nenaskytl. Měli jsme v baráku zloděje! Když jsem dorazil, byla už doma v pohotovosti celá rodina, byt plnej policajtů a všude v baráku nepředstavitelnej bordel. Návštěvníci nevynechali ani jedinou místnost, byli v obýváku, v pokoji syna Pavla, v mé pracovně, v ložnici, v šatně, v pokojíčku dcery Soninky, všude hledali peníze a šperky."

Nenašli nic, tak odnesli aspoň celý trezor, v něm toho bylo dost, hlavně doklady, pasy, rodné listy, vysvědčení, adoptivní papíry syna Lukáše a desítky dalších dokladů.

"No, bylo to veselé, policajti nakonec všem členům rodiny vzali otisky prstů a na odchodu nám nedávali žádnou naději, že by se něco našlo," uzavírá Petr Novotný.