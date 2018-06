Novotný dostal poštou husu

"Nejrůznější fandové mi opravdu posílají kde co. Před časem jsem dostal poštou kompletní nadívanou upečenou husu. Něco takového jsem ještě neviděl! Ten člověk se s tím musel strašně nadřít. Celé to totiž bylo dokonale instalováno do nějakých ledových zábalů. Husa putovala tři dny přes republiku a vydržela až ke mně. A mimochodem - byla moc dobrá," prozradil Petr Novotný.

Bavič denně dostává přes sto poštovních zásilek. Mezi příjemnými listy se čas od času objeví i nepříjemný dopis, jenž kritizuje Novotného tvorbu. "Je to možná divné, ale hodně urážlivé dopisy považuji za největší pozoruhodnosti. Je to kuriozita větší, než si myslíte. Chodí mi vesměs s plnou adresou a já na ně pokaždé odpovídám. Velmi slušně. Většinou pak dostanu dopis, ve kterém mi dotyčný píše, že to tak nemyslel a že mi drží palce," zamyslel se umělec.

Petr Novotný je prý poštou doslova zahlcen. Pravidelně dostává také hrnečky a velkou radost mu udělala sklenička s jeho vybroušeným citátem. Na stohy dopisů už prý nestačí ani jeho pracovna. "Snažím se na každý dopis odpovědět. Musel jsem si ale na třídění zásilek najmout brigádníky a pomáhá mi i vlastní rodina. Celé pytle pošty si vozím ze Slovenska," svěřil se.

Několikrát ročně zamíří do bavičovy schránky i výhrůžný anonym. "Nejhezčí" z nich má dodnes čestné místo v rodinném archívu.

"Jednou jsem dostal opravdu neuvěřitelný dopis. Začínal úplně normálně o běžných věcech, ale pak se stupňoval. Uprostřed se pisatel tak rozzuřil, že přešel na tykání. Nakonec mě těžce urážel a na závěr - použiju slušné výrazy - vzkázal: a stáhni si kalhoty a běž se vykálet, protože vyčuranej jsi dost. Klasický anonym," řekl s hlasitým smíchem Petr Novotný.