Novotný chce do Dakaru na čtyřkolce

Petr Novotný, postava v posledních letech známá především z pořadí televize Nova, letos absolvoval dakarskou rallye v novinářském automobilu a viděl řadu úseků jedné z nejtěžších soutěží na planetě na vlastní oči a ještě k tomu hodně z blízka.



"Dlouho jsem si myslel, že Dakar jsou jen a jen kamiony. Patří totiž k velkým ctitelům Karla Lopraise. Ale letos jsem viděl na vlastní oči motorkáře a jezdce na čtyřkolkách a to jsou neskuteční dobrodruzi. Úplně jsem se zbláznil do Macháčkovy čtyřkolky. A hlavně jsem dostal nápad, že se na ní do Dakaru vydám také," vysvětluje Petr Novotný.

Bavič ale dobře ví, že na stroj nemůže usednout hned zítra a vadat se na cestu dlouho tisíce kilometrů. Předpokládá, že mu příprava bude trvat tak dva až tři roky.

Musí se totiž na pouť vedoucí cestou necestou připravit fyzicky a také finačně.



"Zatím si ale vyzkouším motokrosovou motorku. Jsem totiž patronem české motocyklové stáje Orion. Motokrosový závod jsem sice ještě nikdy přímo neviděl, byl jsme na ukázkových akcích, ale už má půjčení motorky slíbené," usmívá se Novotný.