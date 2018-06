Dvojice hezounů dostala flek po Boučkovi, Libora nahradí Tomáš a Tomáš

"Srovnání s Liborem se nebojíme, protože strach je jenom jeden. Jirka Strach. A kdo se bojí, nesmí na Evropu 2," prohlásila dvojice moderátorů, která si říká Double Tý.

Na vysílání se podle vlastních slov těší tak, že to už víc ani nejde. Jejich odpolední show od tří do šesti hodin prý bude dost šílená. "Pro posluchače chystáme vyváženou směsici. Hadí žluč, netopýří sliz, aby se všem líbilo. A bude to jízda!" řekli moderátoři.

Tomáš Zástěra a Tomáš Novotný

Dvojice společně vystupuje už od roku 2004. Svoji vtipnost dokazují také charakteristikou sebe sama a svých dovedností.

"Svedu perfektně rozpálit do ruda svou babičku, když se přeme o tom, proč nepapám zvířátka," prohlásil vegetarián a milovník létání Tomáš Novotný.

Domácí a zahradní kutil Tomáš Zástěra prý zase umí všechno tak akorát na to, aby měl na chleba, vodu a diamantové šperky.