Novotnému s Vojtkem z vnad krásných dívek pořádně vyhládlo

V porotě zasedl Roman Vojtek, který se stal před nedávnem vítězem soutěže StarDance. "Od té doby mě snad všichni považují spíše za profesionálního tanečníka než zpěváka," postěžoval si Vojtek.

Ani Jirka Mádl neodolal pokušení a na pódiu jičínského Masarykova divadla ho vyzval, aby předvedl něco ze svého tanečního umění. Toho Roman využil a rozhodl se naučit Jirku sambu. Nutno podotknout, že Jirkovi jako začátečníkovi tancování docela šlo. "Možná se příští rok přihlásím do StarDance," řekl Mádl tleskajícímu publiku.

Dalším porotcem, který hodnotil vnady mladých dívek, byl syn baviče Petra Novotného – Pavel. "Holky jsou tady moc pěkný, můj tip na vítězku byla dívka s číslem osm, která se umístila ve vítězné trojce, takže jsem spokojený," pochvaloval si na závěr soutěže Novotný.

Po skončení dlouhého odpoledne se porotci a pořadatelé odebrali do místní mexické restaurace, kde se všichni s chutí najedli. Mádl s Vojtkem dali přednost pořádnému šťavnatému steaku s oblohou, Petr Novotný si dal raději tatarský biftek, který si sám odborně dochutil. Když se blížila zavírací hodina, všichni se odebrali do music klubu, kde se terpve rozproudila pravá zábava a tančilo se až do rána.