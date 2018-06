Novotného syn stráví léto v Baru

„Tuším, že u diváků nebudu mít stejnou startovní čáru jako ostatní. Jsem holt ,bavičův synek‘, což mi u nich a možná i u ostatních soutěžících ublíží,“ míní Novotný. „Na druhou stranu si dobře uvědomuji, že to, že jsem, kdo jsem, je hlavní důvod mého zařazení do soutěže. Takže se obávám asi toho samého, čeho ostatní - totiž že poletím velmi brzy.“ dodává.

Provozovat bar a pobavit diváky

Od soutěže podle svých slov očekává pořádně ulítlé a netradičně prožité prázdniny. A co když se nenaplní jeho obavy a dopracuje se k výhře? „To by bylo samozřejmě super, vždyť výhra je hlavní důvod, proč se do soutěže chodí. Jsem chudý student, takže by mi jenom bodla,“ říká s úsměvem Novotný.

V reality show, která je celosvětově známa, bude jeho úkolem provozovat bar, starat se o jeho běžný chod, o program a návštěvníky. A protože Bar slibuje zábavu, party, slunce, hudbu, tanec, zajímavé lidi, show i autenticitu, nebude to jistě pro soutěžící lehký úkol. Jak Novotný uspěje, to se brzy ukáže.

