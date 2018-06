Novoroční přípitek pronese fotbalista

"Je zároveň velmi úspěšným sportovcem za hranicemi naší země. Máme radost, že to bude právě on, kdo prostřednictvím naší televizní obrazovky bude moci popřát divákům do roku 2004," dodává Plovajko.

A o čem bude vůbec Pavel Nedvěd hovořit?

Podle televize Nova Nedvěd jako člověk, který už delší dobu žije v cizině, připomene, co pro nás bude znamenat nadcházející vstup do Evropské unie.

Samozřejmě nezapomene ani na červnové Mistrovství Evropy v kopané, do něhož jako kapitán povede naše mužstvo.

Kdo je Pavel Nedvěd?

Je jedním z kandidátů na vítězství o nejlepšího fotbalistu Evropy Zlatý míč 2003. Celkem dvakrát se stal Nejlepším fotbalistou roku ČR (v roce 1998, 2000).

Juventus Turín byl ochoten za něho zaplatit 40 milionů dolarů a Pavel se tak stal nejdražším fotbalistou české fotbalové historie. Předtím, do roku 2002, byl hráčem Lazia Řím, kde měl pro nevyčerpatelnou fyzickou kondici například přezdívku Duracell.

Za zmínku stojí, že jeho oslnivá „italská“ kariéra začala poté, kdy coby člen našeho reprezentačního týmu na mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996 vstřelil branku, která zastavila postup Italů.

V roce 1996 byl Pavel Nedvěd nejlepším ligovým střelcem, v roce 2001 byl v Itálii vyhlášen v prestižní sérii A nejlepším cizincem.