Mesarošová chce v novém roce založit rodinu, David a Vízek zase zhubnout

Zpěvák Igor Timko s přibývajícím věkem a počtem dětí více dbá na své zdraví. Proto si každý rok dopřává jedno novoroční předsevzetí. „Už nekouřím, dělám břišáky, běhám a letos jsem si slíbil, že nebudu pít. Co bude příště, nevím, protože jsem si splnil všechno, co jsem si předsevzal,“ pochvaluje si silnou vůli frontman kapely No Name.

Naopak s pevnou vůlí to má na pětku zpěvák Michal David, který by rád zhubnul, ale nedaří se mu to hned pár dní po Novém roce. „Já to prostě nikdy nedám. Takže už teď vím, že si raději žádné už nedám. Žiju naplno, nonstop a pozitivně,“ přiznal.

S hubnutím to nemá jednoduché ani bývalý fotbalista Ladislav Vízek. „Já bych si strašně rád předsevzal nemít takovou váhu, jakou mám. Jenže já nemám pak tu vůli, a i když mám přes sto kilo a vadí mi to, nezhubnu ani deko,“ postěžoval si.

Naopak se zdravou životosprávou je na tom moc dobře zpěvák Václav Noid Bárta, který prý cvičí, jí zdravě a už tolik nepije. „Možná bych si přál omezit kouření. Tak to si asi dám jako předsevzetí. Jinak jsem spokojený,“ řekl.

Zásadovost nechybí ani zpěvákovi a moderátorovi Milanu Peroutkovi, který si každoročně jedno předsevzetí splní. Které to bude letos, to ještě neví.

Předsevzetí přímo na Nový rok si však nedává zpěvačka Michaela Tomešová, protože své cíle má prý celoročně a nepotřebuje k tomu jeden den.

Podobně to má i moderátor a manager Michal Hrdlička. „Přijde mi, že když se pro něco rozhodnu, udělám to hned. Ne zítra, ani za týden,“ dodal s tím, že stejně tak to má i jeho partnerka, tenistka Karolína Plíšková, která si své cíle a předsevzetí, ať už sportovní či soukromé, plní celoročně.

To nejzásadnější životní rozhodnutí, které si chce na začátku roku předsevzít modelka Dominika Mesárošová, nás samotné velmi překvapilo. „Za těch deset let, co jsem v showbyznysu, jsem si všechno splnila. Teď je čas založit rodinu a věnovat se víc sama sobě,“ prozradila.