Novoroční předsevzetí Aichmajerové: Hlavně nesportovat

"Já sice sportu nerozumím, ale jsem schopná naučit se prakticky všemu, co se ho týká, i pravidlům," přiznává s úsměvem Aichmajerová. "Zatím mě nikdo nenutil k nějakým výkonům, chtěla se po mně jen moderace. No a s moderováním třetího ročníku Sportovce roku pro severní i jižní Čechy souvisí i spojení se soutěží Men´s Challenge. Organizátoři chtěli propojit sportovce se ženou, která má se sportem alespoň něco do činění, a tak k tváři letošního ročníku, mistrovi světa ve skicrossu Tomáši Krausovi, vybrali mě."



Tomáš Kraus a Eva Aichmajerová

Letošní ročník, na jehož konci čeká vítěze luxusní vůz Mercedes-Benz GLK za milion a čtvrt, je otevřen také ženám, protože o něj loni projevily zájem. Aichmajerová mezi ně ale nepatří. Soutěž sice není o síle, ale o zručnosti, právě v tom je ovšem kámen úrazu.

"Jsem manuálně totálně nezručná. Jediné, co bych ve finále na Islandu přežila, je jedna ze tří disciplín - jízda na sněžných skútrech. V dalších dvou - v turnaji ve sněžném golfu a v pool billiardu bych neuspěla. Zimu nemám ráda, a tak bych při tomhle sportu, kde se hodně stojí, určitě umrzla. Navíc se motám už pět let kolem golfu, moderuju turnaje a pomáhám je pořádat, takže jsem si ho osahala a vím, jak na tom jsem. Všichni trenéři, které jsem vystřídala, mi radili, abych s tím radši hned skončila, v opačném případě že budu mít všechno vydřené a budu se trápit. O billiardu nemluvím, na ten už nemám vůbec talent," říká moderátorka.

Talent snad má na zařizování bytů, právě se totiž do jednoho nového bytu, který si pořídila na hypotéku, nastěhovala. Splácet jí ho pomůže honorář, který dostala za lukrativní nabídku. Stala se totiž tváří jedné kosmetické značky. Její název i výši honoráře ale zatím drží v tajnosti.