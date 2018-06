Novoroční pohlednice z porodnice

Eva Vacková se svou dcerou Lucií, druhou toho jména v motolské nemocnici...

Lucie Vacková z pokoje č. 5 je o deset hodin starší než Lucie Vacková z pokoje č. 2. Obě děvčátka se narodila v pražské motolské nemocnici 1. ledna 2000; ta první přišla na svět v 9.40 hodin, druhá v 19.40 hodin. Kuriózní shoda jmen, to je jediná pozoruhodná okolnost, která se v této nemocnici váže k novému letopočtu. "První leden byl naprosto obyčejný den, v porovnání s jinými bych řekl dokonce klidnější," říká pediatr Martin Čihař. Na Silvestra měl službu. Do půlnoci se narodily tři děti, první den nového roku přibylo sedm novorozenců, jako první - jedna z Lucií. Tomuto "člověku nové doby" vážícímu 2,6 kilogramů jsou tři nuly evidentně lhostejné. Nad číslovkou mávne rukou i jeho matka: "Počítat hodiny a minuty mě vůbec nenapadlo. Ani před devíti měsíci, ani při porodu. Chtěla jsem prostě mít dítě! Prvního, druhého nebo pátého ledna? To mi bylo srdečně jedno.""Já se prvního ledna naopak docela děsila. Když mi došlo, že mohu rodit právě v tento den, ba dokonce že by naše dítě mohlo být mezi prvními, shodli jsme se s mužem na tom, že se pokusíme vyhnout jakékoliv publicitě. Třeba tak, že za zveřejnění našich fotek či záběrů budeme požadovat astronomickou částku. Takovou, kterou ani Nova nebude moci zaplatit," směje se Eva Vacková, matka později narozené Lucie. Pětadvacetiletá knihovnice říká, že nesnáší masové scény všeho druhu. Představa, že by mohla být zahrnuta mezi ženy, které na povel a třeba dokonce pro zisk chtěly otěhotnět, jí nahání husí kůži. Už na jaře vyjádřili čeští porodníci obavy, že některé manželské páry mohou po lékařích žádat, aby porod uspíšili, či naopak "ubrzdili". Na stránkách novin se spekulovalo o odpovědnosti a zásadách lékařské etiky. Že se však budoucí rodiče budou nového roku obávat, to pravděpodobně nikoho nenapadlo. Motolské porodníky tedy překvapilo, když si 31. prosince hned dvě ženy přály porodit do půlnoci. "Jako bychom odmítli porod ovlivňovat kvůli novému autu, odmítli jsme také zasahovat, když naopak o takové pocty rodičky nestály. Naštěstí, obě stihly přivést své děti na svět přirozeným způsobem ještě před půlnocí," říká doktor Čihař.Motolští lékaři se ve svém odporu k soutěži o dítě roku vesměs shodují. "Na Silvestra nerad sloužím právě kvůli nervozitě, která začátek každého nového roku doprovází." "Jednou jsem při takové službě zažil, že první dítě se narodilo mrtvé a druhého se matka hned zřekla," říká primář gynekologicko-porodnické kliniky Eduard Kulovaný. "To zrovna nebylo hezké vyprávění pro novináře. Jak by s takovou informací naložili letos? Ututlali by občana nové epochy? A co by si počali sponzoři?" Letošním a možná ryze českým paradoxem zůstane, že bitvu o dítě roku 2000 nesvedli v samotném finále občané lační materiálních požitků, ale právě lékaři. Dlouhé měsíce varovali před takto účelově plánovanými porody. Prostřednictvím své odborné společnosti se posléze pokusili pravidla diskutabilní hry vymezit do přijatelných mezí. Stanovili, že za moment narození lze považovat okamžik, kdy poslední část plodu opustí matčino tělo. Přičemž zdůraznili, že počítat lze maximálně v minutách... A - Jakub Strejc se na pražských Vinohradech narodil jednu vteřinu po půlnoci! "Zaznamenání vteřin je podvodem," pravil na adresu svých vinohradských kolegů Antonín Pařízek, který v první minutě roku přivedl na svět Natálku v nedaleké porodnici u Apolináře. Bitva právě začala.Petra Veselá spatřila poprvé svou dceru Lindu 1. ledna 2000 v půl třetí odpoledne. Michaela Klausová porodila syna Tomáše o tři hodiny později. Ani jedna nelituje, že klání o dítě roku promeškala o pouhých pár hodin. I když v den D do motolské nemocnice nepřišla pravděpodobně ani jedna žena, která by chtěla bojovat o palmu vítězství, nelze samozřejmě tvrdit, že babyšílenství českou společnost nepostihlo. Snad jsme mu jen nepropadli tolik jako Angličané či Američané. Přinejmenším však alespoň sto manželských párů, které se přihlásily do soutěže Blesku a dle rad redakce se snažily počít dítě v ten správný okamžik, bylo "magickou číslovkou" oblouzněno a hlavně - snilo o novém autě. Redakce vylosovala dvanáct těhotných finalistek, po devět měsíců žila z historek z jejich intimního života a slibovala a slibovala. První dítě z vylosovaného tuctu, jež se narodí v roce 2000, dostane přece do peřinky klíčky od Fiatu Punto! To byli jediní čeští závodníci v běhu o dítě roku 2000? Názory se různí. Zatímco Vít Unzeitig z brněnské porodnice soudí, že zvýšený počet těhotných, který zaznamenala řada nemocnic, je v tomto období běžným jevem (důsledek prvních teplejších večerů), doktor Čihař si ho zdůvodňuje právě změnou letopočtu. V motolské nemocnici by se v lednu mělo narodit přes dvě stě dvacet dětí, což je o čtvrtinu více než v jiném měsíci. Možná to budou "děti roku 2000". Jejich zpoždění vysvětlují lékaři prostě: otěhotnět na povel není zrovna jednoduché.