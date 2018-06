Novopečený otec Nesvadba: Můj syn je habán a dělá už grimasy po mně

Michal Nesvadba je od pondělního večera šťastným otcem syna Marka. Manželku Andreu v porodnici U Apolináře podpořil svojí přítomností a radí to všem budoucím otcům. "Je to obrovský zážitek, chlapi by to měli vidět, víc by si vážili žen," říká slavný mim.