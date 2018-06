VIDEO: Novomanželé chtěli netradiční svatbu, vznášeli se nad vodou

Pětadvacetiletá Amanda Volfová coby bývalá organizátorka svateb zvolila pro svou veselku skutečně netradiční styl. Ženich Grant Engler byl v černém neoprenu s bílým motýlkem a nevěsta měla místo svatební róby bílý neopren, závoj a musela si pořídit voděodolný make-up.

Amanda si totiž na internetu našla nabídku svatby s Jetpackem, tedy tryskovým batohem, pomocí něhož se dá vznášet nad hladinou. Jeden přístroj stojí v přepočtu téměř dva miliony korun.

"Nikdy jsem nesnila o své svatbě, ale kdybych to udělala, myslím, že by to vypadalo takhle," řekla nevěsta.

Novomanželé si vzájemně slíbili, že se budou navždy milovat, budou společně cestovat po světě a vydají se na mnoho podobných vzrušujících dobrodružství.

I přes počáteční menší problémy se nevěstě nakonec podařilo odlepit od hladiny a s manželem si "zatančili" ve vzduchu. Létání si pár nacvičoval ráno před obřadem, na který dorazila také jejich rodina z Michiganu.