Novomanželé Bastienovi si užívali na Madeiře

Jako v pohádce či v jiné době si novomanželé připadali v pětihvězdičkovém hotelu Quinta da Bela Vista, který býval sídlem šlechty. Krásné místo, nádherná zahrada, historický nábytek, obsluha v livrejích, výborné jídlo každé minimálně o třech chodech, stříbrné příbory, to všechno zpestřovalo jejich svatební cestu.

Dle rad turistického průvodce vyzkoušeli zdejší turistickou atrakci - jízdu v proutěných saních po silnici. Saně řídí za pomoci provazů a řádně gumou podražených bot dva Madeiřané v tradičních úborech.

"Byla to vážně legrace. Místy se jede opravdu rychle a z hodně prudkého kopce úzkými uličkami a někdy máte pocit, že se saně musejí každou chvíli převrátit. Ale stojí to za to!" vypráví Alan Bastien.

Na výletech autem jednou zabloudili a dobrou hodinu se motali ve vnitrozemí v horách a pralese, aby pak objevili obrovské zelené kopce, jako by po nich běhal slavný Rob Roy. Výlet věrnou kopií lodi Kryštofa Kolumba "Santa Maria" zase sliboval při troše štěstí setkání s delfíny a velrybami.

"My to štěstí neměli, ale i kdyby, tak minimálně já bych z toho stejně nic neměl, protože se mi asi po půlhodině plavby udělalo tak blbě, že jsem zbytek výletu proležel schovaný na přídi a byl jsem rád, že držím obsah žaludku. Každopádně loď byla nádherná, ale co ti lidi museli mít za žaludky, že vydrželi plout až do Ameriky?" přemítá zpěvák.

Na pevnině novomanželé jaksepatří hodovali, i když Bastien (ženil se podruhé) coby zarytý odpůrce alkoholu pil jen nealko nápoje. Objevil tak místní nealkoholické černé pivo, které si pro jeho výtečnou chuť dovezl i domů.

Šťastní novomanželé si užili svoji svatební cestu, jak jen to šlo. Z Madeiry ale viděli sotva polovinu, a tak se sem rozhodně ještě chtějí vrátit!