Novomanžel Macek už potomstvo neplánuje

Miroslav Macek je obdivovatelem krásných dam a nikdy se se svou slabostí netajil. Tvrdí, že ho sňatek v žádném případě do kouta nezahnal. " V žádném případě. Skutečnost, že se ženatému člověku líbí jiné ženy a dívky, lze srovnávat s tím, jako když se mi líbí krásné sochy, architektura a jiné krásné objekty. Vzhledem k tomu, že jsem v našem vztahu naprosto spokojený a velmi mě naplňuje, tak nemám potřebu jít za hranici obdivu pohledem ," prozradil politik.



Dodal, že lásku, která ho potkala, pokládá za opravdovou vzácnost. Mackovi totiž prožívají nádherný vztah založený na silných citových vazbách. "Je to vždy otázka štěstí. A myslím, že se dá pokládát téměř za zázrak. Stává se to totiž málokdy. Dokonce se v mnoha věcech doplňujeme, protože jsme oba trošku jiní. Zatím se nám daří a doufám, že se nám podaří předávat jeden druhému to lepší z nás i v budoucnu," těší se Miroslav Macek. Otcovskou roli místopředseda ODS zatím neplánuje. "Vzhledem k našemu věku a okolnostem jsem si téměř jist, že děti mít nebudeme," poznamenal.



I když se manželé Mackovi mají velmi rádi, občas se nevyhnou vzájemným sporům. Ty pak mají velmi svéráznou podobu. "Samozřejmě se občas hádáme a je to docela půvabné. Moje paní je typická italská nátura, nakonec - léta žila v italské části Švýcarska. Má prostě v sobě více exprese. Naopak, já jsem člověk, který i když se pře, tak má tendenci být u toho chladnokrevný a klidný. Naše rozepře jsou proto občas velmi zajímavé, " směje se Macek.



Svatbu v Karibiku Mackovi utajili záměrně. " Vyhnuli jsme se tak záplavě svatebních darů, které člověk pranic nepotřebuje. S velkým potěšením musím konstatovat, že jsme doposud žádný svatební dar nedostali," raduje se místopředseda ODS.