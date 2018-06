Na přítelkyni není čas, říká Fantom opery Radim Schwab

Nedávno jste nafotil s fotografkou Lenkou Hatašovou krásné fotky. Někdy jste neměl ambice být modelem?

Nikdy. Chtěl jsem být původně popelář. Fascinoval mě ten mechanismus, pak jsem chtěl být i řidič trolejbusu. Rád jsem jako dítě jezdil z konečné na konečnou a koukal jsem na ty knoflíky, jak fungují. No a pak jsem chtěl být zpěvák Karel Gott, vždycky jsem si pouštěl jeho desky. Moje máma nebyla nadšená ani z mé touhy být popelářem, ani zpěvákem. Myslela si, že mě to časem přejde.

Vaší velkou aktuální rolí je Fantom Opery. Co vám role Fantoma přinesla do života?

Musím říct, že mi to přineslo hodně věcí, jednou z těch asi nejzásadnějších je, že člověk musel hodně na sobě zapracovat. Jsem původně vystudovaný herec, činoherec, proto bylo důležité věnovat se hodně pěvecké technice. Jsem hlasem baryton a Fantom je napsán pro tenor, takže ta práce byla náročná. Nesmírně mě tento muzikál posunul a hlavně mě těší, že se lidem líbí. Některým na konci příběhu tečou i slzy.

Původně činoherec, ale vystupujete už jako zpěvák, že?

Ano, mimo muzikál chystám svoje dva velké sólové koncerty, jeden bude 9.12. v Betlémské kapli a druhý 12.12. v městském divadle Kolín s velkým orchestrem a hostem, zpěvačkou Michaelou Gemrotovou. Je to kolegyně z Fantoma a budeme tam zároveň zpívat i věci z muzikálu. V Betlémské kapli bude zase vánoční repertoár a v druhé půlce zazní swingovky. Máme tam i jednu bondovku, s tanečníky uděláme pro diváky překvápko.

Jakou hudbu sám rád posloucháte?

Klasiku, mám moc rád Gershwina, ale takovým protipólem je i house music. Občas si zajdu na house party. Je to příjemný reset.

Radim Schwab se rozhoně žádné výzvy nebojí. Nemá problém dělat věci zdarma pro charitu

Fanynky jistě díky práci přibývají. Přítelkyně nežárlí?

Fanynky určitě jsou, ale není čas ani na přítelkyni. Teď jsem momentálně sám, práce je tolik, že člověk na partnerství nemá ani myšlenky. Jsem rád, že najdu čas sám na sebe.

Jak vypadá takový čas, který si vyčleníte pro sebe?

Rozhodně ten čas vyčlením na sporty. Fitko je můj koníček. Tam vždy všechno ze sebe vymlátím, zdvihám činky a vypnu mozek. Když to jde, cvičím několikrát týdně, což se mi momentálně díky pracovnímu zátahu moc nestává. Abych neměl černé svědomí, tak si jdu zaběhat. Taky jsem vyzkoušel nedávno thajskou masáž, kdy se mi Thajka procházela po zádech. Bylo to zvláštní, kupodivu se cítím docela dlouhou dobu dobře.

Ke sportu a dobré kondici patří i vyvážená strava. Zobete dietní zrní či proteiny?

No právě u mě to zrovna není s jídlem nejlepší. Jak není čas, vždycky něco do sebe hodím. Mám rád maso, ale na zdravou stravu opravdu zrovna moc nedbám. Časem to snad nějak napravím.

Radim Schwab

V poslední době muži začínají dbát hodně na svůj zevnějšek. Jaký máte vy vztah k módě?

Řekl bych, že úžasný. Nejraději totiž chodím v teplákovce, takže asi tak. Nebo třeba černé kalhoty, tričko a dlouhá mikina. Možná je to tím, že člověk se pořád v divadle převléká do iks tisíc kostýmů za večer.

Co vám v poslední době udělalo radost, nebo se těšíte na něco, co vám tu radost v brzké době přinese?

Velkou radost mám z toho, že jsem mohl s Lenkou Hatašovou nafotit krásné snímky pro kalendář Klokánek. No a pak se taky těším na to, že si udělám konečně nějaké volno a pojedu za sestrou a jejími třemi dětmi do Itálie. Bohužel se vidíme jen jednou za rok a já vždycky žasnu, že už jsou zase o něco vyšší.

Sestra si našla Itala a už tam zůstala?

Přesně tak. Ona odjela kdysi do Milána dělat modeling a zamilovala se. Nakonec zůstala a porodila tři krásné děti, o které se doma stará. Oni jsou dost divocí, takže jí to nahrazuje asi tak tři zaměstnání.

To ale není zlé, občas odjet do ciziny, kde máte vlastně zázemí jako kdybyste byl doma.

Jak říkáte, to samé mám i s tátou. Ten žije v Německu, v Mnichově, kam emigroval. Žijí tam i jeho sestřenice, bratranci. Jeho tatínek byl Němec a maminka Rakušanka. Táta se ale narodil tady, protože jeho rodiče zůstali po válce v České republice. Vystudoval námořní akademii a je spokojený a teď už je v důchodu, takže jezdí k moři. Někdy si taky říkám, že kdyby mě všechno už štvalo, odjedu někam na moře a tam zůstanu.