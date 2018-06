Na 61 let je to dobré, říká Bubílková, která vyhrála nad rakovinou

"Těším se na každý den, kdy se ráno probudím a jsem zdravá. Juknu se do zrcadla a říkám té dámě v něm: Na 61 je to dobré. V tisku jsem se před časem dočetla, že se mi rakovina štítné žlázy vrátila. Není to pravda. Pouze jsem byla v nemocnici na složitějším vyšetření a jsem v pořádku," uvádí věci na pravou míru Zuzana Bubílková.

Přestože se v Česku proslavila především televizní satirou, v níž léta vynikala po boku zesnulého Miloslava Šimka, původním povoláním je novinářka.

"Nová práce mě baví, dokonce se u ní ještě "bavím". Je to šok i překvapení, protože mi někteří tiskoví mluvčí vzkazují pozdravy od jejich maminek a babiček. Připomínám jim mládí, a šířím se tak napříč rodinami," říká Bubílková, jíž je prý klasická novinařina daleko bližší.

Zuzana Bubílková

"Je to pro mě přirozenější, novinařinu jsem vystudovala a dlouhá léta jsem pracovala ve zpravodajství a v publicistice. Vytrhl mě z toho kdysi Miloslav Šimek a přivedl mě k jinému druhu práce. Zpočátku to bylo těžké, ale zvykla jsem si," líčí.

"Po rozpadu Československa jsem byla pro Čechy málo česká, pro Slováky zase málo slovenská. On si ze mě dělal stále legraci jako ze Slovenky a tím mě polidštil. Byl to nejen skvělý kolega, ale i přítel."



Zuzana Bubílková začínala v rozhlasovém pořadu Pozor, zákruta! a později pracovala jako zástupce šéfredaktora zpravodajství v STV. Nyní se k novinařině vrací jako dramaturgyně diskusního pořadu Primy Nedělní partie. Zůstává také v ranním vysílání Radia Impuls, kde pravidelně glosuje zásadní události v rubrice Téma dne.