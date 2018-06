Novináři vzkázali Victorii: kup si podprsenku!

"Nenosit podprsenku pod těsná trička, tak jak vy to naneštěstí děláte, není nic noblesního," mohla si přečíst bývalá zpěvačka dívčí kapely Spice Girls na internetových stránkách US Weekly v jejich otevřeném dopise.



V žádosti se dále píše, že podprsenka je pro Victorii zřejmě věcí neznámou - stejně jako třeba americký fotbal. Týdeník nevybíravými slovy dvaatřicetiletou Beckhamovou upozorňuje, že do pěti let by se její zlozvyk mohl negativně odrazit na tvaru jejího poprsí.



Jednatřicetiletý David Beckham letos v lednu podepsal pětiletou smlouvou s klubem Los Angeles Galaxy a celá jeho rodina tak za oceán přesídlí s ním. Zdá se, že Victorii čekají puritánské časy.