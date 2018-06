Nové trio: Beyoncé, Britney a Pink

Nového zpracování se dočká legendární skladba We Will Rock You od britské kapely Queen. Pro reklamu na limonády Pepsi ji společnými silami nazpívají tři americké popové hvězdy: Beyoncé Knowlesová, Britney Spearsová a Pink. FOTOGRAFIE