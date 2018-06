Nové miminko Žilkové čeká operace

Dětí s touto vadou je v zemi velmi málo. Podle lékařských statistik jen necelé promile z každoročně narozených dětí. A herečka se navíc se stejnou nemocí potýká u svého potomka už podruhé. I její syn Cyril před osmnácti lety musel na operaci kvůli stejné vadě. Zákrok tehdy dopadl úspěšně.

„Brániční kýla se běžně u dvou dětí jedné matky neopakuje, je to rarita,“ posteskla si herečka.

Brániční kýla ohrožuje dítě na životě

O jakou nemoc jde a co to pro matku a dítě vlastně znamená? „Brániční kýla je opravdu vážná vada, která dítě ohrožuje na životě. Ale je dobře léčitelná operací. Až do porodu se s ní nedá nic dělat,“ říká porodník z Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Znamená to vlastně, že se v těle při vývoji plodu, kdy je dítě ve fázi embrya, z nějakého důvodu nevyvinul kus svalové přepážky mezi břichem a hrudním košem,“ vysvětluje jeho kolega z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Dokud je dítě v děloze matky, tak jí ani dítěti nic nehrozí. V děloze totiž dítě nedýchá, a žena tudíž nemusí mít žádný zvláštní těhotenský režim. „Jenže v okamžiku, kdy se dítě narodí a začne dýchat, hrozí, že mu vnitřní orgány budou tlačit na sebe vzájemně, protože mezi nimi chybí přepážka, která je odděluje, a tak orgány mohou utlačovat cévy okolo sebe a dítěti pak může selhat srdce,“ vysvětluje pražský porodník.

Vada je podle něj dobře odstranitelná operací a šance na vyléčení dítěte závisí na tom, jak velká je mezera mezi orgány uloženými v hrudním koši a mezi žaludkem. „Může být o velikosti pětikoruny, ale taky až pět krát deset centimetrů a pak už by to byl velký problém a velké riziko při operaci,“ popsal lékař.

Děti s takovou vadou, stejně jako ty, které trpí nejrůznějšími srdečními poruchami či třeba srůsty prstů, jdou na operaci už několik dnů až týdnů po porodu.

Nesouvisí to s věkem

Proč se však na tak vážnou vrozenou vadu přijde až v pozdní fázi těhotenství, když těhotné ženy chodí na genetické testy hned zpočátku těhotenství? „Vrozená vada neznamená automaticky vadu genetickou, takže amniocentéza, tedy genetické testy, ji nemohly odhalit,“ říká Veronika Žilková. „Nesouvisí to ani s věkem, je to vlastně mechanická porucha,“ vysvětluje pětačtyřicetiletá herečka.

„Navíc genetické testy, které se dělají odběrem z plodové vody, neodhalí zdaleka všechno,“ říká genetička z velké pražské laboratoře.

„Genetické testy jsou zaměřeny jen na některé poruchy, jako je třeba Downův syndrom, Edwardův syndrom a podobně. Je to jakési nejhrubší síto, které umí zachytit nejzávažnější vady, ale mnohé další odhalí třeba až ultrazvuk měsíc před porodem. A na některé se taky bohužel nepřijde vůbec a zjistí se, až když se miminko narodí,“ vysvětluje genetička.