Nové fotky v Miss ČR nebudou, vztah fotografa a finalistky nikoho nepoškodil

Podle Adamce i prezidentky soutěže Taťány Kuchařové neexistuje žádný náznak či důkaz toho, že by finalistka s číslem 9 a fotografova partnerka Petra Venclová byla jakkoli zvýhodněna.

"Skutečnost, že spolu chodí, nemá na kvalitu nebo prezentaci žádný vliv. Stačí se podívat a každému dojde, že tam není žádné zvýhodnění a že všechny dívky mají stejnou výchozí pozici," vysvětlil. "Neumím si představit, jak by fotograf mohl někoho zvýhodnit," dodal.

Vztah mezi Ondřejem Pýchou a Petrou Venclovou propukl v červnu po návratu ze školy Miss ČR v Dubaji. - čtěte Škola Miss ČR v Dubaji začala. I s Paris Hiltonovou

Zřejmě by se nic neprovalilo, kdyby dvojici ruku v ruce nenachytali na pražském letišti fotoreportéři Blesku těsně před tím, než se jejich letadlo odlepilo od země a vyrazilo směr Londýn.

"Potkalo mě něco, co se v životě stává," přiznal poté Ondřej Pýcha, který rázem musel skončit s porotcováním v Miss ČR. "Je to logický střet zájmů," komentovalo kauzu vedení soutěže. - čtěte Fotograf odstupuje z poroty Miss ČR, přiznal vztah s finalistkou

Jaký vliv bude mít Venclové nový vztah na její účast v soutěži, lze nyní jenom spekulovat. Přestože to může vypadat, že si i tak oproti ostatním dívkám polepšila, opak může být pravdou. "Myslím, že tu dívku to spíš přibrzdí, než aby jí to pomohlo," řekl iDNES.cz Jiří Adamec.

Finále soutěže Miss ČR 2009, která od letoška patří společnosti Central Group a která se díky novému majiteli přetransformovala v charitativní projekt, proběhne 24. října v přímém přenosu České televize.