Novákovou strhl tanec, odhodila boty a vypila pět lahví šampaňského

"Pulp Fiction jsem viděla snad dvacetkrát, je to moje srdeční záležitost. O tom, že jsme s Honzou vyhráli tenhle mazaný twist, rozhodl podle mě fakt, že jsem si sundala boty jako Uma ve filmu. Zabralo to," směje se herečka. "Prostě ten film miluji a opravdu dobře znám," dodává. Na baru pak se svým partnerem popíjela dlouho do noci.

Tak dlouho se na rozdíl od ní nemohla zdržet Markéta Divišová, je v pokročilém stádiu těhotenství. I přesto se ale zapojila do taneční soutěže. "V lednu budu rodit a tak už musím být při tanci trochu opatrná, jinak bychom s Tomášem tančili do rána," nechala se slyšet modelka a vicemiss ČR 2003.

Sandra Nováková

Na pozvání jednoho z majitelů restaurace a music baru v centru Prahy, kterým je několikanásobný mistr světa v krasobruslení René Novotný, dorazil také Leoš Mareš s přítelkyní Hanou Svobodovou. "Na večírku jsem nebyl minimálně půl roku a vidím, že je tu zábava skvělá," pochvaloval si Mareš.

Se zaujetím si prohlížel fragmenty z filmu režiséra režisér Quentina Tarantina a především tři originální americké vozy ze šedesátých let a skvěle zrenovovaný a citáty popsaný růžový Cadillac.

Večírek vybízel ke společné fotografii

V historických "amerikách" se ostatně k podniku nechaly dovézt osobnosti ze světa showbyznysu. Eliška Bučková, Jana Doleželová, Martina Gavriely a Vlasta Korec se museli cítit trochu jako v Hollywoodu, když byla navíc cesta ke vstupním dveřím potažena červeným kobercem a u vchodu je vítal Jiří Krytinář oblečený do kostýmu livreje.

Večerem je pak provázela moderátorka Gábina Partyšová. Večer rozjela vyhlášením soutěže o Nejmazanější pohled, který hodnotili fotografové a za vítězku určili Kristýnu Leichtovou. Hosté nezapomněli ani na charitu, uspořádali v průběhu večera sbírku a nadačnímu fondu Kapka naděje tak mohli symbolicky předat šek na necelých 27 tisíc korun.