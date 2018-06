Nováková s Adamcem pokřtili syna

Čtyřměsíčního Daniela pokřtil nový pravoslavný česko-slovenský metropolita Kryštof. Slavnostnímu obřadu bylo přítomno jen několik blízkých příbuzných a známých režiséra a sportovní moderátorky včetně jejích rodičů, maminky Heleny a tatínka Jana. Ten je farářem pravoslavné církve a na Slovensku tajemníkem kancléře metropolitního úřadu.

Kmotrou se stala poslední československá Miss Silvia Lakatošová, kterou mateřství už brzy čeká, je totiž právě v sedmém měsíci těhotenství. Prozradila, že bude mít také chlapečka. Důvod, proč se stala kmotrou právě ona, je vedle dlouholetého přátelství s Janou Novákovou zcela prozaický. „Loni nás Silvia a její manžel Pavel pozvali do Egypta, kde jsme si Daníčka vyrobili,“ směje se sexy sporťačka.

Úloha kmotry byla velmi důležitá – po celou dobu držela malého Daniela v náručí, zatímco jeho rodiče celému obřadu přihlíželi z povzdálí. „Je mi Silvie líto, malý už se pronese, váží osm kilo,“ sledovala Jana Nováková svoji těhotnou kamarádku.

Pokřtěný je i Jiří Adamec

Daniel se usmíval do chvíle, než došlo k samotnému aktu. Trojí ponoření do posvátné vody se mu zrovna nelíbilo, i když se podle svého táty moc rád koupe. Ovšem, pravda, v poněkud teplejší vodě. Křest s ním prožívala i jeho máma, která svého synka vidí plakat nerada. Také ona ovšem kdysi prošla podobným obřadem. „Byly mi dva týdny a samozřejmě si na to vůbec nepamatuju. Jsem z rodiny, kde křest není nic neobvyklého,“ říká Nováková, jenž se stejně jako její rodiče hlásí k pravoslavné církvi.

Pokřtěný je i její partner Jiří Adamec, naopak příslušník katolické církve. „Já byl křtěný o dost dřív než Jana. Jsem Jiří Jan,“ vzpomíná s úsměvem Adamec. „Už proto, že jsme oba dva křtění a také vzhledem k církevnímu zázemí Jany, je křest takhle malého drobečka zcela samozřejmou záležitostí,“ dodává už vážně. Daniel ovšem druhé jméno nemá. „U pravoslavné církve se nedává,“ vysvětluje jeho máma.

Odměnou byl malému Danielovi křížek s vyobrazením Ježíše Krista a Panny Marie, který dostal od své babičky a dědečka na závěr celého aktu. Bude mu tuhle slavnostní chvíli v budoucnu připomínat.

A co mu do života jeho rodiče přejí? „Aby byl šťastný, protože když je šťastný, tak to znamená, že je i zdravý. Bez zdraví nelze být šťastný. Myslím, že pod slovem štěstí se skrývá vše,“ říká za oba Nováková.