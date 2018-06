Být otcem je krásné, i když se nevyspím, rozplývá se Novak Djokovič

Djokovič po výhře na turnaji v Londýně spěchal za manželkou Jelenou Rističovou a synem Stefanem, který se narodil v říjnu. Srbská tenisová hvězda přiznala, že během soutěže se snažil dohnat spánkový deficit. „Jsem rád, že během pobytu v Londýně jsem těchto deset dnů hodně spal, protože to se nyní změní,“ řekl Djokovič pro BBC Sport.

V péči o syna se snaží manželce pomáhat. „Rád pomůžu. Moje žena mi řekla, co mě čeká. Viděl jsem to dřív, než jsem přijel do Paříže a Londýna. Držet dítě v náruči je ten nejkrásnější pocit, co jsem zažil, a moje žena je na tom stejně,“ prohlásil tenista.

První hráč světového žebříčku oznámil, že s přítelkyní Jelenou Rističovou čeká dítě, letos v dubnu. Svatbu měli v červenci krátce poté, co Djokovič triumfoval ve Wimbledonu a získal sedmý grandslamový titul.

O víkendu přebral trofej pro nejlepšího hráče za posledních 12 měsíců (více zde). Srbský tenista potřetí za poslední čtyři roky ukončil sezonu na postu světové jedničky, jen loni mu ho vzal Rafael Nadal.