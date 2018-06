Novácká oslava připomínala debatní kroužek

FOTOGRAFIE Z VEČÍRKU ZDE

FOTOGRAFIE Z UDÍLENÍ CEN ZDE

ČTĚTE TAKÉ:

Bartošová předvedla nové šaty, účes a staronového partnera

Na místo se všichni začali sjíždět už kolem sedmé hodiny. Fotografové měli hotové žně. S objektivy nažhavenými k okamžité akci čekali ve vstupní hale na oblíbence televizních diváků. Spouště cvakaly jako o život a záblesky muselo být vidět až na druhém konci Prahy.

Dámy se přišly pochlubit nejnovějšími kousky ze svého šatníku. Eva Aichmajerová přišla v šatech z černé krajky z dílny Josefa Klíra a žertovala s přáteli. "Ne, já jsem si jen tak odskočila od plotny," smála se, když se jí ptali, jestli na model dlouho čekala a zda i podvazek je originální součástí. Během uvítacího přípitku nejen ona ochotně pózovala fotografům.

Pořadem provázel Tomáš Krejčíř z vítězné Ordinace v růžové zahradě. Na jevišti s ním předávali ceny herci ze seriálů Novy. Ocenění korunovala píseň, ale s mikrofonem naživo zazpíval jen Miro Žbirka. Lucii Bílou dokonce viděli diváci v sále pouze na plazmové obrazovce, protože kvůli představení píseň předtočila.

Na následném rautu si všichni gratulovali nad stoly plnými nejrůznějších kulinářských lahůdek a kvalitního pití. Dobrou náladu podporovala ještě živá hudba, i když občas to trošku zaskřípalo.

Asi největší radost měli zpravodajci, kteří si sošku předávali z ruky do ruky. Pak ji ale ukořistila Andrea Němcová ze Střepin. "Pro dnešní večer mě kolegové zvolili za strážkyni sošky," prozradila iDNES. Doma si ji prý ale nenechá a odevzdá ji k vystavení v redakci.

Na večírku ale nebyly jen tváře Novy. Stále nevyšlá hvězda půlnočních telefonických soutěží na TV Prima Naďa Straková tam hledala kontakty: "Posbírala jsem tu pár vizitek. Tak uvidíme." Objevili se i exhlasatelé z ČT Klára Doležalová a Saša Hemala. Tomu se zatím nestýská, protože už hlásili poslední dobou tak málo, že ten konec nestačil ještě vstřebat. "No to by bylo úžasný, super!" reagoval na dotaz iDNES, zda by se mu zamlouvalo být hlasem upoutávek Novy.

Bujarejším oslavám se více věnovali ostatní než novopečení držitelé sošek. Ti si spíše povídali s kolegy a přáteli a většina už byla před půlnocí z hotelu pryč. Snad jako poslední odcházel o půlnoci Pavel Zuna. V šatně musel uklidňovat své přátele, kteří vyděšeně hledali jeho sošku: "Já už ji mám v kufru."

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nova ocenila Borhyovou, Zunu a Ordinaci ZDE