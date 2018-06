Nová Rihanna: Španělům ukázala červené vlasy a sexy nohy

Rihanna, která vtrhla do víru vrcholového showbyznysu před pěti lety deskou Music of the Sun, si na extravaganci potrpí. Ráda provokuje nejen střihem nebo barvou vlasů, ale také rozmanitým oblečením.

Vyzývavě se ostatně předvedla i Španělům, kterým ukázala sexy nohy i špičatou podprsenku, jíž velkou reklamu udělala v 80. letech ve svých klipech zpěvačka Madonna.

Jak upozorňuje portál Pravda.sk, Rihanna se pro změnu barvy vlasů musela rozhodnout doslova na poslední chvíli. Den před konáním koncertu se totiž objevily jiné fotografie, na kterých měla ještě původní světlou barvu vlasů.

Extravaganci zpěvačka nepostrádá ani na obalech svých desek. V pořadí již čtvrté album ozdobily sexy fotografie, na nichž je Rihanna oblečená pouze do světlého korzetu končícího pod poprsím, které nechala zamotat do ostnatého drátu.

Na jiné fotce zase pózovala s hrozivě vypadajícím čírem.