Nová reklama finalistek Miss ČR je o sexy mokrých tělech

Finalistky soutěže Miss ČR 2008 se právě teď na vlastní kůži přesvědčují, jak náročné je natáčení televizní reklamy. Pro většinu z nich je to premiéra, jen některé mají s reklamou drobné zkušenosti.

Třeba taková Darja Jakucevičová už kdysi točila spot na prestižní kosmetiku pro francouzský trh a Romana Čechovská má za sebou několik tuzemských reklam pro různé firmy.

Reklamní nováčci ale mezi finalistkami bezesporu převládají. "Já jsem nikdy předtím ani nedělala modeling jako takový. Slyšela jsem, že natáčení bude náročný, ale jsem opravdu překvapená. Všechno se neskutečně vleče, ale jsem ráda, že konečně vím, jak to probíhá," říká soutěžící s číslem 11 Zuzana Kantová.

Nováčkem je také dívka s číslem 6 Taťána Šedivá. "Natáčení neprobíhá úplně podle mých představ, myslela jsem si, že to bude jiné… Ale nejsem z toho zklamaná, takhle to prostě klasicky probíhá a konečně to sama na vlastní kůži zjišťuji," říká.

Na natáčení nemohla chybět ani Romana Pavelková, která se už vzpamatovala z nepříjemné zkušenosti na letišti v Las Vegas. - více zde "Kdybych neletěla náhradním letadlem, vrátila bych se do Prahy až dnes a prošvihla bych velkou část natáčecího dne," uvedla dívka s číslem 1, která sice modeling dělá už pět let, do televizní reklamy se ale zatím nikdy nedostala.

Pro dívky je natáčení spotu poslední povinností před samotným vrcholem soutěže. Teď mají ještě volných čtrnáct dní na dopilování volných disciplín, dietu a spánek.

Z dívek budou zpěvačky

"Každý rok se snažíme, aby byla naše reklama něčím nová. Letos jsme se rozhodli z dívek udělat zpěvačky," prozrazuje Gabriele Guzzo, marketingový ředitel Karlovarských minerálních vod. "Tedy ne úplně. Pro tuto reklamu byla speciálně složená písnička, kterou budou dívky zpívat. Ale jen jako. Ve skutečnosti písničku nazpívá dvanáct profesionálek," dodává Guzzo, který na průběh prvního natáčecího dne bedlivě dohlížel.

Nejvíce starostí měli při natáčení vizážisté a kadeřníci. Protože se velká část spotu odehrává pod vodou, museli dívky i několikrát denně předělávat. "I když jsme použili voděodolné make-upy, musíme holky průběžně opravovat," říká vizážista David Šesták. "My to máme složitější. Po každém záběru musíme holkám vlasy vyfénovat a udělat jim stejné účesy jako na začátku," popisuje kadeřník Pavel Pátl.

Výsledek ale bude určitě stát za to. Přesvědčit se můžete sami – spot na minerální vodu Aquila Aquabeauty a kosmetiku Aquila Aquasense můžete poprvé vidět přibližně týden před jubilejním finálovým večerem, který se uskuteční 15. března v brněnském Bobycentru.