Nova podporuje těhotné moderátorky

"Vím o tom asi měsíc. K budoucím maminkám jsme přátelští. Například Míša Jílková ještě i v pokročilém těhotenství moderuje Kotel, tak proč by Jana nemohla dál moderovat dokud to půjde," řekl iDNES šéf zpravodajství Novy Martin Ondráček.

"Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by třeba ze zdravotních důvodů musela skončit." Podle Ondráčka je zatím dost času. "O Vánocích budu vědět víc," slibuje s tím, že po náhradě se už pochopitelně kouká, ale rozhodnuto není nic.

"Rád bych na obrazovku přivedl novou tvář, ale klidně to může být i někdo z Novy." Výměnou moderátorky po boku Karla Voříška však zřejmě změny ve zpravodajství nekončí. "Když jedna dvojice z kolotoče služeb vypadne, zůstanou jen dvě, a to je málo. Navíc má Pavel Zuna i další povinnosti...," naznačuje Ondráček, že nových tváří uvidíme v Televizních novinách zřejmě víc.

Adámková nastoupila do Novy po konkurzu na moderátorku počasí v roce 1997, v lednu loňského roku přešla moderovat zprávy. Jediné, co musela své nové roli tehdy obětovat, byly dlouhé vlasy do půl zad. První pramen jí tehdy ustřihl sám Vladimír Železný.

S fotografem Petrem Adámkem má čtyřletého syna Péťu a tím, že by mu rádi pořídili sourozence, se Jana nikdy netajila. To by se nyní mělo narodit v březnu příštího roku.

Jana Adámková absolvovala čtyři roky na pedagogické fakultě, ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu, polštinu a učí se francouzsky. Baví jí adrenalinové sporty, oblíbila si paragliding. Ráda cestuje, hraje na klavír a čte hlavně literaturu faktu.