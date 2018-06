Nova podle Libuše Šmuclerové

Vladimír Železný je renesanční osobnost

Nic nesmí být na úkor dcery

LIBUŠE ŠMUCLEROVÁ

Narodila se 11. ledna 1963 v Nové Pace. V polovině osmdesátých let absolvovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení studií začala pracovat v programové redakci Československé televize. V roce 1988 stála u zrodu studia Kontakt, vysílání ČST pro mladé diváky. Stala se dramaturgyní komponovaného pořadu a byla i jeho moderátorkou. V roce 1993 začala pracovat pro vznikající televizi Nova, i tady na začátku obsadila post dramaturga. Povýšila na šéfredaktorku publicistiky a pořadu Na vlastní oči. Později pracovala jako programová ředitelka a byla považována za jednoho z nejdůležitějších manažerů soukromé stanice a pravou ruku generálního ředitele Vladimíra Železného. Po jeho odchodu z čela televize se letos v květnu stala výkonnou ředitelkou a odpovídá za program, výrobu a podstatnou část provozu. Druhým manželem Libuše Šmuclerové je lékař Roman Šmucler, který v Praze provozuje soukromé centrum lékařské kosmetiky. Mají spolu dvouletou dceru Justinu-Annu.

Líba Šmuclerová křtí knihu Lenky Hornové Primátor Roubínek přivítal ve městě premiéra Špidlu a Libuši Šmuclerovou.(9.7. 2003)

Nova má za sebou krušnou sezonu. V zimě nadzvedla veřejnost desetimiliardová arbitráž.Jaro ve znamení odchodu Vladimíra Železného vystřídalo žhavé léto, kdy nevyschly jen české luhy a háje, ale i televizní programy, Novu nevyjímaje.Tím, kdo by ji měl opět zavést do klidnějších vod, je dvojka ve firmě - výkonná ředitelka Libuše Šmuclerová. Od jara odpovídá za to, jaký bude program televize, i za to, jaká bude její tvář.Jsou to především jedny z prvních změn v řadě dalších, které plánujeme. V průběhu září a října uvádíme na obrazovku čtyři nové formáty. Z toho jeden v exponovaném večerním čase, jiný pětkrát týdně. Bude-li divák chtít, uvidí šestkrát za týden luxusní film. K tomu jeden zcela nový seriál. V některých pořadech měníme moderátory. To dohromady už teď není kosmetika.Určitě ne. Jsme komerční televize s vedoucím postavením na trhu. To nám dovoluje jen určitý rámec změn. V něm se však budeme pohybovat rychleji a razantněji než dříve.Omlouvám se za telefonní seznam, ale - třikrát Indiana Jones, Uprchlík, Šest dní, sedm nocí, Pod povrchem, Zorro, tajemná tvář, Past, Vikingové, Nájemní vrazi, Sedmý hřích, kultovní série filmů o agentu 007 včetně snímku Dnes neumírej, Armageddon, Šestý smysl, Pátý element, Dvě na jednoho, Anna a král, Lolita, Nothing Hill, Zakázané ovoce, Policajtka, Generálova dcera, Dvojí obvinění, Fantom Paříže. To jsou jen některé tituly z letošního podzimu. Mám pokračovat?Podstata je jinde. Jednou z příčin úspěchu Novy po jejím startu v roce 1994 byla možnost konečně otevřít knihovny světových filmových producentů plné titulů, které do té doby český divák nikdy neviděl. Nova toto nakumulované bohatství rychle skupovala a s obrovským úspěchem nabízela. Dnes je problém dvojí. Zaprvé: Nova spotřebuje ročně přes tisíc filmů. Takže po deseti letech je světová spižírna téměř vybraná. Zadruhé: světoví producenti sice vyrábějí tisíce hodin zbrusu nových programů ročně, ale jejich úspěch u nás zaručen není.Podívejte, kvalita není vždy automatická. A potom, světoví producenti vyrábějí hlavně pro své největší odběratele. Myslím tím kina, rozumějte, především jejich mladé diváky, a televizní kanály, které jsou zaměřeny na úzké cílové skupiny. To vše je opak potřeb televize Nova, která vysílá pro všechny. A v České republice to znamená, že polovina diváků je starší než 45 let. Čili my stále vysíláme smetanu světové produkce, ale laický pocit může být jiný. Česko je svou minulostí i přítomností výlučný trh.Reálně v některých momentech až do roku 2007.Bezesporu. Na nákup se nikdy zcela spoléhat nebudeme a kvůli specifikům našeho trhu ani nemůžeme, nechceme.To, co sledujete na obrazovce dnes, jsou pouze měsíční kampaně. Jejich smyslem je jednotlivé měsíce pojmenovat, vypíchnout jejich hlavní programovou událost. Spojuje je melodie Novamby, se kterou od Roztančeného léta v různých rytmech „tančíme“ k 10.výročí našeho vysílání. Skutečnou obměnu grafiky připravujeme právě k narozeninám, na únor příštího roku.Použiji pár přívlastků ze schválených grafických návrhů - důrazná, noblesní, plná hvězd, dravá, fantazijní, překvapivá. Víc prozrazovat nechtějte. Za sebou máme přípravné práce a dva týdny natáčení. Tým se tváří spokojeně.Měnit logo? Nebudeme. Vyvíjet ho, snad. To je standardní proces. Vzpomínáte si mimochodem, že při rozjezdu neměla Nova místo písmene „o“ volutu, nýbrž jakýsi zářící terč? A že třeba písmeno „a“ mělo dvě zcela odlišné podoby?Ne. V žádném případě. Zatěžovat každý krok Novy jinými významy je sice typické, ale zbytečné. Změna grafiky obrazovky je zákonitý proces, který každá dobrá komerční televize musí podnikat k nevelké radosti svých finančních ředitelů přibližně každé dva roky. Nova ho má přibližně čtyřikrát už také za sebou.Dobře zapamatovatelná.Nepodsunujte mi jedno úzké slovo. Navíc kontroverzní musí být nezávisle na řediteli jakékoli komerční médium, jinak nežije naplno.Jasně že ano.Vladimír Železný je výlučná renesanční osobnost s obrovskou spoustou fazet. Vezmu-li ty, které směřují dejme tomu na jižní polovinu, tak je to bezesporu a jistě kompliment.A Vladimír Železný všech světových stran? Rád bych od vás slyšel trochu kritiky.Nezdá se mi patřičné kdykoli, natož po několika měsících, kdy v Nově není, porušovat pravidla slušnosti a loajality. Moje rozpory s ním narůstaly několik let a odříkávali jsme si je k úžasu nevědoucích a ke smutku znalých bohužel až příliš často a příliš hlasitě. Naposledy v osm hodin ráno v den jeho odvolání.Ale vy mluvíte o pořadu Volejte řediteli...Ano, v začátcích Novy běžně a často ku prospěchu věci. Učil pravidla. Později ale pravomoci a odpovědnost čím dál více přenášel. Například v okamžiku, kdy ho zadržela policie, novináři kladli dotaz, jak bude firma bez něho fungovat. Už tehdy ta otázka nebyla na místě.Akcentujeme více pohled dopředu. Už se neohlížíme zpět ke sporům. Neznepokojuje vás pokles sledovanosti? Dnes nelze rozlišit, zda jde o trend, mimochodem nejen u Novy, nýbrž u všech televizí, nebo o efekt výjimečně slunného léta. Uvidíme.Není. Nejsme na olympiádě. Petr Dvořák je zajímavá osobnost a přináší Nově právě svým jiným zaměřením, které mu je krátkozrakou a zacyklenou optikou přisuzováno jako handicap, významný další rozměr. Speciálně v době, kdy je nutno brát Novu nejen jako médium, nýbrž především jako významný podnikatelský subjekt.Kolik potřebuji.Ne. Vy asi sledujete některé naše filmy. Dramata se neodehrávají, jsme ve shodě.Protože v tom okamžiku, pod obrovským stresem a tlakem, mě prostě hloupě nenapadla jiná. Byl to průlomový první televizní přenos z oněch událostí. Prosadit ho do vysílání bylo nejpodstatnější. Tehdy v poledne jsem byla ráda, že ho budu moderovat. Co se dělo na Kavčích horách, je těžké si představit. Hysterie, kotel, emoce. Pak jsme v horečce konečně vstupy z Václavského náměstí rozjeli. A při třetím čtvrtém kdosi on-line z demonstrantů prohlásil do vysílání něco, co jsem v tu chvíli sama ani neslyšela, ale na co napěchovaný vagon lidí v režii zareagoval - teď nás vypnou, zavřou, něco okamžitě udělej. A to je celé. Z hlediska televizního žargonu - pár frejmů. Hodně se za ně nemám ráda. Nevypnuli nás, za chvíli se přenos rozeběhl dál.Nechávám. Protože stejný problém mám s hodným Jeníčkem a Mařenkou, co strčí ježibabu do pece.Ne, proč, v čem? Kdybychom některé dětské seriály nedávali my, jistě je brzy nasadí Česká televize. Rozdíl je pouze v tom, že my sami nic pro děti netočíme a nemáme stovky hodin archivu.Neodskočím. Ani jí nejde bourat normální režim vpády ustýskané matky. To spíš pro Justinu je areál barrandovských studií vycházkovým parkem.Nikdy nic nesmělo být na úkor Justiny. Nova ale právě tehdy procházela hodně složitým obdobím. Kdybych se měla rozhodovat jen pro sebe, určitě bych bývala více doma.Chcete říct, že byste šla na mateřskou? Ne. Jen bych si radostí naordinovala víc než starostí.