Nová playmate Lucie Jurčáková neví, co je stud

Pětadvacetiletá vizážistka na první pohled zaujme bujným poprsím a útlým pasem. Sexy model si oblékla i na křest nového čísla pánského časopisu, který proběhl v Solidní nejistotě hodinu před půlnocí a přítomní pánové měli velký problém dívat se jí do očí.

Vizážistka, která je spokojená se svou profesí a neměnila by ji, občas dostane nabídku něco nafotit, a když je zajímavá, přijme ji. Nafotit akty pro Playboy rozhodně zajímavé bylo. "Přišlo to tak náhodou. Líčím pro Milana Hladila a právě on mi nabídl, jestli bych nechtěla nafotit piktorial. Souhlasila jsem, protože vím, že dělá hezké fotky. A stydlivost? Tu před fotografem, který dělá dobře svoji práci, okamžitě odkládám," říká s úsměvem Jurčáková.



Její o čtyři roky starší přítel je prý tolerantní a rád se podívá na tělo své milé na povedené fotografii. Ona ho zas obdivuje za to, že splňuje její požadavky ideálního muže. "Chlap musí být hodný a hezký, musí to být zkrátka vyvážené. Nebyla bych s ošklivým dobrákem, ale ani se zlým krasavcem. Ten můj navíc také fotí, potkali jsme se při jedné práci, kde jsem líčila."

Odvážné fotografie nemusí Lucie skrývat ani před svými rodiči, prý jsou moderní a fandí jí. Zdá se, že tahle mladá dívka je se svým životem nadmíru spokojená, do budoucna si totiž nepřeje nic jiného, než aby všechno zůstalo tak, jak je, a aby všichni její blízcí byli zdraví.

