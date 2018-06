Nová múza brazilské školy samby váží přes metrák

Florová dokázala sklidit největší aplaus na soutěži samby, kterou škola Salgueiro nedávno uspořádala, napsal brazilský deník O Dia.

"Radostí a způsobem tance všechny strhla. To je něco, co u nás ve škole chceme, šťastné lidi!" řekla šéfka školy Regina Celiová.

Ředitelka Florovou pozvala, aby se zúčastnila přehlídky školy na proslulém Sambodromu. Vaninha se tu objeví po boku známých festivalových krasavic, které již nové kolegyni složily hold.

"Je to karneval lidí a pro lidi! Důležité je umět tančit sambu, a to předvedla pěkně," řekla jedna z karnevalových div Adriana Bombomová.

Další z nich Valesca Popozuda, jejíž příjmení odkazuje na velké pozadí, se nechala slyšet, že Florová se stane dokonce tváří karnevalu. Škola Salgueiro hodlá svou novou "múzu" oficiálně představit v sobotu. Florovou do té doby čeká série masáží a lymfodrenáží.

Světoznámý karneval každoročně oficiálně začíná předáním klíčů od Ria de Janeiro králi karnevalového veselí Momovi. Loni se této role devátým rokem po sobě ujal Alex de Oliveira Silva, který sám nyní neváží víc než 90 kilogramů. Desítky kilogramů však již musel zhubnout poté, co se starosta Ria postavil do čela kampaně proti obezitě s tím, že otylý král Momo by rozjásaným tanečníkům dával špatný příklad.