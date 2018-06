Nová Miss World je z Gibraltaru, Vignerová neuspěla

Kaiane Aldorinová převzala korunku královny krásy od loňské vítězky Rusky Ksenije Suchinovové. Na druhém místě skončila kráska z Mexika a třetí byla domácí Miss Jihoafrické republiky.

Aneta Vignerová nevyhrála ani žádnou z dílčích soutěží. Jedinou Češkou, která dosud získala titul Miss World, tak zůstává Taťána Kuchařová, která zvítězila v roce 2006 ve Varšavě a v současné době je prezidentkou soutěže Miss ČR.

7 top finalistek Kolumbie Panama Kanada Mexiko Gibraltar Jihoafrická republika Francie

"Nečekala jsem, že bych se do šestnáctky dostala. Konkurence byla obrovská. Ale nepopírám, že jsem v duchu nedoufala. Všechny jsme chtěly vyhrát. Myslím, že jsem Českou republiku reprezentovala na 100%, a bojovala jsem do poslední chvíle. Samozřejmě mě to mrzí, že jsem se neumístila, ale já jsem hlavně šťastná, že jsem se mohla této soutěže zúčastnit," řekla Vignerová bezporstředně po skončení finále Miss World.

Pět týdnů, které v Jihoafrické republice strávila, si podle svých slov užila. "Našla jsem si tady výbornou kamarádku, mou spolubydlící Miss Dánska. Měla by za mnou přijet v únoru. Teď už se hlavně těším domů. Přiletím v úterý, užiju si Vánoce s rodinou a přáteli a již 28. prosince zase odlétám s Taťánou Kuchařovou na Dakar do Argentiny. Je to náročné, ale baví mě to," podotkla česká Miss.

Vignerová v Johannesburgu prožila hezké i horší chvíle. Její přílet komplikovala nemoc, která jí znemožnila účast na sportovním finále a ohrozila i talentovou soutěž. Kromě zdravotního stavu si stěžovala i na velkou rivalitu mezi soutěžícími dívkami, které se neštítí ani nekalých praktik, aby poškodily své soupeřky. čtěte také Dávají si i jedy do šampónů, referuje z Miss World Vignerová

Kromě charitativních večeří, módních přehlídek a doplňkových soutěží, prožila česká Miss dva dny v Legend Safari Resortu, v Kapském městě byla svědkem rozlosování světového fotbalového šampionátu v roce 2010, slavnostně otevřela novou zelenou zónu Orlando West Park, která má sloužit postiženým lidem, navštívila muzikálové vystoupení a prohlédla si základní školu v Durbanu.

Soutěž Miss World by se měla příští rok přesunout z Jihoafrické republiky do Vietnamu.