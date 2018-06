VIDEO: USA má novou královnu krásy. Je jí jaderná vědkyně

McCulloughová má jasně vyhraněné názory. Byla by ráda, kdyby lidé v USA začali víc pracovat.

„Myslím si, že by lidé neměli mít nic zadarmo. Kdo chce mít kvalitní zdravotnickou péči, musí pracovat. Kdo nepracuje, neměl by ji mít. To by alespoň každého přimělo k tomu, aby si našel zaměstnání,“ myslí si novopečená Miss USA.

Během vyhlašování zavzpomínala na svou maminku, která před pár měsíci podlehla rakovině prsu. Právě kvůli ní si prý Kara McCulloughová na finále nenechala upravovat vlasy a nechala je kudrnaté.

„Moje maminka milovala, když jsem měla vlasy, jaké mám od přírody,“ doplnila jaderná vědkyně, která se od mala pere za práva žen.

„Nechci sebe samu nazývat feministkou. Protože si zkrátka myslím, že je od přírody naprosto přirozené, že mají muži a ženy stejná práva. I na pracovišti. Není co řešit,“ dodala čokoládová kráska.



Minulý rok se na prvním místě v soutěži krásy v USA umístila Deshauna Barberová, tehdy 26letá velící důstojnice v armádě.