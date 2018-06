Nová Miss Universe je z Kanady

FOTOGRAFIE ZDE

Modrooká bruneta Glebová z Toronta se narodila v Rusku a je modelkou. Porota ji vybrala z 81 miss z celého světa, které v Thajsku soutěžily tři týdny.

Mezi posledních pět finalistek soutěže o korunku Miss Universe postoupily spolu s Kanaďankou Miss Dominikánské republiky, Miss Mexika, Miss Portorika a Miss Venezuely.

Úspěchy ale slavila i Češka Kateřina Smejkalová. Ta minulý týden při přehlídce národních krojů obsadila druhé místo hned za reprezentantkou domácího

Své šance Katka od začátku hodnotila skromně. "Budu šťastná, když se dostanu do první patnáctky. Tam je to ale spíše o tom, z jaké země pocházíte." Nejvíc se prý těšila na závěr. "Půjdu nakupovat, na masáž a konečně si budu moci dělat, co chci," řekla dvaadvacetiletá studentka z Olomouce.

Nad soutěží měla patronát americká televizní společnost NBC a americký miliardář Donald Trump.

Finále Miss Universe se konalo pět měsíců po tsunami, které zničilo část thajského pobřeží navštěvovaného hojně turisty. Na 8200 lidí přišlo o život nebo je

nezvěstných, z toho téměř polovinu tvoří zahraniční turisté. Účastníci slavnostní ceremonie uctili oběti katastrofy minutou ticha.

Thajská vláda vkládala do 54. ročníku soutěže o nejkrásnější dívku planety velké naděje a doufala, že se podaří obrodit pověst země jako turistického ráje. Proto na organizaci vynaložila 6,5 milionů dolarů (157 milionů Kč).

Loňskou Miss Universe byla Australanka Jennifer Hawkinsová.