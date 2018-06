Nová miss: Soutěž mi vzala soukromí

V čem byla lepší, že ji porota zvolila letošní miss, to podle svých slov nedokáže přesně odhadnout. "To by byla správná otázka pro porotu. Podle názoru ostatních jsem velmi zapůsobila volnou disciplínou - ale to nebylo určitě rozhodující. Nejvíce možná zapůsobila moje přirozenost, milost...," zamyslela se sympatická Váchová, která si odpovědi v on-line rozhovoru psala sama.

Její favoritkou byla dívka s číslem 7 Iveta Lutovská, ta se však vůbec neumístila. Z bývalých královen krásy obdivuje Moniku Žídkovou, miss roku 1995 a posléze i nejkrásnější dívku Evropy.

Téměř pravidlem každé nové miss se stal rozchod se stávajícím partnerem. "Mám z toho strach," přiznala i nová česká miss. "Kolem mého vítězství se teď točí tolik práce, že na něj nemám vůbec čas," vysvětlila důvod svých obav. Se svým přítelem se seznámila na jedné módní přehlídce, kde ji údajně zaujal především svou výškou 196 cm. "Miluju také jeho vtipnost a energičnost," dodala.

Dotazy samozřejmě padaly také ohledně pornografických fotografií předešlých miss a její letošní soupeřky Aleny Bohdálkové. "Fotky jsem neviděla a ani o to nestojím. Dokážu si představit, co teď prožívá. Musí to být strašné," řekla k aféře Váchová a vysvětlila: "Tyto fotky nejsou soukromé. Byly nafoceny jedním fotografem, který teď Alenu podrazil. Nevím, jak se to bude řešit. Nerada o tomto tématu hovořím." Alena Bohdálková na novou miss působila prý spíše jako klidná, milá a nevinná dívka. "Nechápu, kde se to v ní vzalo," dodala gymnastka a vášnivá čtenářka Lucie.

Co se týče školy, bude mít královna krásy individuální studijní plán. "Na školu se určitě nevykašlu, ale je mi jasné, že už nikdy nebudu ´pilná studentka´," přiznala.