Nová Miss ČR Vignerová usedla na trůn a hned lítaly střepy

10:15 , aktualizováno 10:15

Kralování nové Miss ČR 2009 Anety Vignerové z Havířova by mohlo být šťastné. Jen co usedla na pomyslný trůn, začaly lítat střepy, a to to ze skleněného žezla, které nechtěně rozbila pár minut po vyhlášení vítězek.