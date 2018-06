Nova: Milionový pár ukončilo porno

Jestli já jsem pornoherečka? Tak to je otázka, na kterou můžu okamžitě odpovědět. Nejsem a nikdy jsem nebyla.

Jediné, co jsem za celý svůj život natočila, bylo před čtyřmi lety, žádný 2003 ani nic podobného. Protože poslední skoro dva roky jsem strávila v Německu. Pomáhala jsem svému příteli, který vlastnil solární studio a měla jsem jiné starosti, než abych se zabývala nějakým pornem. Natočila jsem za celý svůj život dva filmy jeden den. A to bylo prostě všechno.

Bylo to pouze a jenom pro peníze, bylo mi z toho samotný špatně, nedělala jsem to proto, že by se mi to dvakrát líbilo. I kdybych si našla práci, kterou jsem nemohla najít, tak by mi nikde stejně nedali tak vysokou zálohu, kterou jsem prostě potřebovala, na to, abysme zaplatili dluh a nebyl to jenom můj dluh. Vlastně jsem se k tomu nachomýtla úplně náhodou, protože ten režisér, který se mnou chtěl dělat ty fotky, tak shodou okolností se zabýval i tímhle.

Tak dlouho do mě mluvili, dokud jsem neřekla, tak když dostanu tohle za jeden den, musela bych za to fotit samozřejmě mnohem víc a dlouho, což jsem samozřejmě nechtěla, už jsem chtěla, aby to bylo už co nejrychleji za mnou. Takže jsem tu nabídku prostě přijala. Tím to pro mě skončilo, odjela jsem domů s penězma.

Měla jsem úplně příšerný pocit, když jsem se vracela domů a měla jsem se příteli podívat do očí. Když jsem mu dávala ty peníze, tak mi tekly slzy a řekla jsem, že jsem šťastná, že jsem doma a že je to všechno za náma. Víc už... Když mi volali, tak jsem jim prostě řekla, že prostě nechci, že nemám zájem.

Nemyslím si, že by tady bylo co řešit, už se to stalo, já jsem to udělala, nemyslím si, že bych se někomu měla omlouvat, já jsem šla se svojí kůží na trh, myslím si, že jsem nikoho nepoškodila, nikomu neublížila, je to prostě za mnou, je to minulost.

