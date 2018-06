Nova má s Milionářem další problém

"Všechny otázky jsou ověřeny odbornými lektory a vychází z odborných a vědeckých pramenů. Pokud by tam došlo k jakýmkoli nesrovnalostem, tak to samozřejmě televize Nova prošetří," říká mluvčí televize Nova Martin Chalupský. V tomto případě však Chalupský tvrdí, že pouze odpověď florén byla správná. "Naši lektoři se již několikrát setkali s rozpory v encylopediích. Proto si necháváme odpovědi zpracovávat vědeckými oponenty. V tomto případě můžu potvrdit, že odpověď byla správná protože podle výkladu našich lektrorů byla mince Jana Lucemburského nanesla potrét panovníka. To nesla až mince Karla IV. a tehdy to byl dukát," dodává Chalupský.