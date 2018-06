Nova má náhradu za Poulíčka, vystřídá ho blonďatá Vavřínová

Devětadvacetiletá blondýna je podle Novy tou nejlepší volbou. Coby moderátorka a dabérka má zkušenosti například z regionálního rádia či televize TV3. Na sportovním kanálu Nova Sport pak moderuje relaci Sport 21.

"Ivana je odbornicí na motoristické pořady. Do světa rychlých kol ji přivedl její strýc Pavel Janeba, bývalý závodník seriálu MČR. Ivana sama má na kontě dva starty v roli spolujezdkyně v regionálních závodech rallye," řekla iDNES.cz mluvčí televize Nova Michaela Fričová.

"Ivana uvádí i pravidelná moderovaná studia závodů kategorie Moto GP," dodala mluvčí.

Druhá žena nováckého sportu

Ivana Vavřínová, která se divákům premiérově představí v neděli, je tak druhou moderátorkou Sportovních novin. Jana Adamcová, která je momentálně na mateřské dovolené totiž v tomto směru neměla konkurenci. Dalšími členy moderátorského týmu zůstávají Václav Tittelbach a Martin Pouva.

Pavel Poulíček, který na Nově působil od jejího založení, tedy patnáct let, se s televizí rozloučil minulý měsíc. "Ve vlastní motivaci jsem se plácal už delší dobu a souhra náhod chtěla, že to vyšlo takhle. Všichni jsme se domluvili a je to čistá dohoda na obou stranách," řekl ke svému odchodu iDNES.cz Poulíček.