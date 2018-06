Nová láska: Bartošová a Podhůrský

„Jsme samozřejmě šťastni. Zjistili jsme, že máme až překvapivě hodně společných zájmů. Zajímá nás třeba stejná hudba, máme rádi stejné jídlo a oba jsme se narodili ve znamení berana,“ vypočítává Podhůrský.

„Když něco berani dělají, tak naplno a do všeho jdou po hlavě,“ dodává Bartošová, kterou prý herec a moderátor zaujal úplně vším. „Je nesmírně galantní a vůbec po všech stránkách skvělý,“ říká na jeho adresu.

Oba bydlí zatím ve svém, Bartošová v domě v Uhříněvsi a Podhůrský v Přední Kopanině. Vzájemné seznamování s rodinami také neplánují. „Tohle se snažíme nechat plynout a neřešit to. Oba jsme teď měli horší období, na které chceme zapomenout. Nechci také nijak ubližovat Zdeňkově bývalé ženě Markétě, se kterou už jsme se potkaly a víme o sobě. Je to prostě tak, máme se rádi a chceme si to užívat. Zvlášť když vidíme, jak je svět plný katastrof a hrůz a co se kolem pořád děje,“ říká Bartošová.

Podhůrský je dvakrát rozvedený a má z předchozích manželství tři děti, Bartošová má s bývalým partnerem Ladislavem Štaidlem syna.