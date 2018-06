Nová kráska z Česka

Co jste si koupila za první honorář? Auto, dům?

Mobilní telefon a počítač.

No, čekal jsem větší věci... Na pár dní jste se objevila v Česku, ale už tady nežijete. Kde je teď váš domov?

Už čtyři měsíce v New Yorku. Z Karlových Varů jsem sice pryč už rok a půl, ale celou tu dobu jsem vlastně lítala mezi New Yorkem, Londýnem, Paříží, Milánem a nikde se nezdržela. Pak jsem přijela s turistickým vízem do Spojených států a pět měsíců jsem čekala na pracovní. Stálo tři tisíce dolarů, ale naštěstí ho mám. Na tři roky.

Sice jste se usadila, ale váš život zůstal plný cestování. Kolik času v bytě na Manhattanu trávíte?

Někdy i týden v kuse, jinak jsem pryč. Dva dny fotím v New Yorku, tři dny v Los Angeles, pak letím na den práce do Londýna, pak jsem dva dny v Paříži a pak zase v New Yorku. Pořád dokola. Mívám tak čtyři nabídky na den a jsem dnes třetí nejžádanější modelka.

To zní hezky. Ale co to znamená? Kdo je před vámi? Naomi Campbellová? Eva Herzigová? Karolína Kurková?

To už jsou spíš celebrity, ty už moc nepředvádějí. Chodí do televize nebo je zvou na přehlídky jako hosty. Ta jména přede mnou by vám asi nic neřekla, ale po každé sezoně se vyhlašuje deset nejžádanějších modelek světa. Záleží na tom, kolik udělají přehlídek nebo jak je chtějí fotografové. Já jsem během tří přehlídkových týdnů v Miláně, v New Yorku a v Paříži odchodila 64 přehlídek.

To je slušná porce... Zajímá mě ten moment, když jste se poprvé ocitla v šatně mezi topmodelkami, které obdivuje celý svět.

Když jsem třeba poprvé viděla Naomi Campbell, pořád jsem na ni koukala a hned jsem to musela napsat mámě. Ale nesedla jsem si nikde do kouta a nebušilo mi srdce. Eva Herzigová ke mně přišla a začala si se mnou povídat. Jsou zvyklé, že se mezi ně každou sezonu dostane někdo nový.

Když přijde nový hráč do fotbalového klubu, navíc cizinec, někdo ze starších se ho ujme a všechno mu ukáže. Funguje to podobně i v modelingu?

Ani ne. To většinou dělá agentura.

Popište mi to. Jsou to rady typu: "zítra máš přehlídku, tak jdi brzo spát" a "pij jen neperlivou vodu"?

To přeháníte. Nejsem typ, co by chodil po diskotékách. Ale když třeba můj agent vidí, že jsem unavená, řekne mi, abych šla spát. Samy modelky nemají moc času si navzájem pomáhat a jedna druhé maximálně přinese kafe nebo bagetu. Češky spolu drží hodně.

Hana Soukupová

V sedmnácti je hvězdou světové módy. "Moje přednosti? Určitě dlouhé nohy," říká. Měří 181 centimetrů, a než se odstěhovala do New Yorku, hrála dorosteneckou ligu v basketbale. Přerušila studium na střední keramické škole. Má za sebou desítky prestižních přehlídek (mimo jiné pro firmy Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Calvin Klein nebo Louis Vuitton) a titulní strany mnoha magazínů (např. Vogue či Harper's Bazaar). Narodila se 18. prosince 1985. Češky. Mezi předními modelkami vás je opravdu hodně. Jak se na vás dívají ostatní?

Když se mě ze začátku ptali, odkud jsem, a já řekla, že z Čech, slýchala jsem většinou: Už zase? Ale ne ve zlém. Zkrátka vedeme, společně s Ruskami.

Tohle jsem nikdy moc nechápal. České modelky mají ve světě ohromný úspěch, ale české miss na mezinárodních soutěžích většinou zapadnou v průměru.

(Do rozhovoru se vložila agentka Lenka Jochová.) Protože je to něco úplně jiného. U nás si všichni myslí, že topmodelkou je Iva Kubelková, ale ta by se nikdy neprosadila. Vezměte si, kdo sedí v soutěžích Miss, to nejsou odborníci na módu.

Soukupová: Vybírají holky, které se budou líbit českým lidem. Boky, prsa, žádné vyzáblinky.

Jaký je teď ve světové módě trend?

Určitě hubené holky, dobře se na ně šije. (Se smíchem se prohlédne.) Vrátila se klasická krása. Před pěti lety letěly zrzavé modelky, takové klučičí typy. Teď vládne přirozená krása.

Bála jsem se, aby mě nezneužili

Řekněte, co jste dělala před dvěma lety touhle dobou?

Hrála jsem basketbal, dorosteneckou ligu za Lokomotivu Karlovy Vary. Pětkrát týdně jsem trénovala a jednou za čtrnáct dní měla o víkendu zápasy. Hrála jsem na křídle a docela dobře. K tomu jsem studovala keramickou školu, hodně kreslila, chodila do sádrovny a učila jsem se dělat formy na hrnečky.

O jaké kariéře - upocená po zápase nebo s malířským štětcem v ruce - jste tehdy snila?

Chtěla jsem být dobrou basketbalistkou nebo si koupit krámek. Bavilo mě modelovat, říkala jsem si, že bych dělala hrnečky. A sestra, která vystudovala stejnou školu, by na ně kreslila. Taková rodinná firmička.

Jenže spíš než firmička vás čeká velká kariéra modelky. Popište den, kdy vaše plány o keramice padly.

Bylo mi patnáct. Se starší sestrou jsme doma vzaly foťáky, nalíčily se, u stěny v pokojíčku udělaly pár fotek a poslaly je do agentury. Ona napsala dopis, přihodila k němu moje fotky a já udělala totéž. Za tři dny nám z agentury volali zpátky.

Co vám řekli?

Že mám přijet do Prahy. Tam jsem si sedla ke stolu a začala poslouchat, co je to modeling. Dostala jsme smlouvu, ale hned jsem ji nepodepsala. Měla jsem strach a moje rodina taky. Viděla jsem v televizi, jak se někde zneužívají modelky. Jak je odtáhnou do ciziny a už se nikdy nevrátí.

Nejspíš to byla vaše první smlouva v životě. Bylo v ní něco, co vás zaskočilo?

Třeba že musím zaplatit pokutu, když přijdu pozdě na focení. Ale poradila jsem se s právníkem a za dva měsíce podepsala.

Pěkně se ten příběh rozjíždí. Pokračujte v něm.

Udělala jsem pár fototestů, několik zakázek pro české časopisy a pak jsem vyhrála soutěž Topmodelka nového tisíciletí. Odletěla jsem do Paříže, ale se špatnou angličtinou, takže sestra musela se mnou. A protože mi bylo patnáct, nemohla jsem pracovat. Jen jsem obcházela klienty a nechala se fotit. Po dvou týdnech jsem byla zpátky ve škole, na rok.

Na rok? Takže neúspěch?

(Do rozhovoru opět vstoupila agentka Jochová.) Ono bylo od začátku jasné, že je Hanka extrémně krásná a že z ní bude topmodelka. Ale byla moc mladá, neuměla anglicky a v cizině by sama nepřežila. Proto jsme ji po dvou týdnech stáhli, poslali do školy a klientům ji ukázali zase za rok. Pak byla dva měsíce v Miláně, v Tokiu a šla znovu na start do Paříže.

To už se bavíme o prvních velkých penězích, že?

V Paříži jsem měsíc seděla a byla bez práce. Moje agentura rozhodla, že mě nedá na žádné průměrné focení a že počká na pořádnou zakázku. Ta přišla od časopisu Numéro, což je ve Francii hodně prestižní věc. Pak už jsem níž nešla.

Jdu spát ve tři a vstávám v pět

Modeling mi trochu připomíná tenis. Tam jsou taky hráči na jednom místě, odehrají turnaj a příští týden se stejná parta sejde na druhé straně zeměkoule.

Jsme opravdu taková rodinka, všechny se známe. Každý den se scházíme a jsme na sebe zvyklé. A nevidíme se zas tak často, abychom si lezly na nervy.

Na konci každého turnaje je nějaký vítěz. Ten, kdo ani jednou neprohraje. V modelingu se taky říká, že ta a ta zazářila v New Yorku nebo v Paříži. Jak se to pozná?

Podle toho, kolik udělala přehlídek a kolik jich otvírala. Já jich třeba během těch tří týdnů v New Yorku, v Paříži a v Miláně otvírala patnáct a samé známé, třeba Yves Saint Laurent.

Stejně jako sportovci máte sezony. Co to znamená?

Jsou dvě: jaro, léto a podzim, zima. Předvádí se vždycky půl roku dopředu, takže třeba teď léto 2004. Každá sezona má čtyři hlavní přehlídky - New York, Paříž, Milán, Londýn - a pak vedlejší jako Madrid nebo Tokio.

Mám další laickou otázku. Popište mi, jak vypadá váš běžný den: od budíčku po večerku.

Ráno vstávám v pět a jdu na první přehlídku. Když začíná v devět, už v sedm tam musím být. Po přehlídce se sbalím a rychle běžím na další, bývá jich tak šest za den. Mezitím jsou zkoušky kostýmů na další den a stejné je to pak večer. Do postele se dostanu ve tři ráno a v pět zase vstávám.

Kde na to berete energii?

Z vitaminů, z ovoce.

Ptám se proto, že se v té souvislosti hodně mluví o drogách. Mnohé modelky údajně kvůli velké zátěži berou kokain. Co o tom víte?

Mně drogy nikdy nikdo nenabízel a nevím ani o nikom, kdo by je bral. Ale něco jsem slyšela. Některé modelky se nemohou smířit s tím, že musí pracovat dlouho do noci, a místo do postele se ještě chtějí jít bavit někam na party. Pak tu energii někde vzít musí. Ale víc nevím, agentury si drogy dost hlídají. Dívku, která je bere, by hned vyhodily.

Když si prohlížím vaše fotografie, na devíti z deseti bych vás nepoznal. Dokázal by přední světový fotograf udělat titulní stranu z běžným člověkem, kterého by potkal u trafiky?

Tak to mnohdy i chodí, fotografové mají velkou moc. Sám vidíte, že já jsem taky jiná. Někdy mě štve, že mě lidi nepoznají.

Nakazují vám agenti, jak máte vypadat? Nechala byste se třeba kvůli pracovní nabídce ostříhat nakrátko?

(Naposledy zasáhla agentka Jochová.) Musela by to být nabídka, která by zaplatila všechny potenciální nabídky na dlouhé vlasy. Pak by to asi šlo.

Soukupová: Ale nabarvit načerno bych se nenechala.

A jméno jste někdy změnit nechtěla? Pro úspěch ve světě se mi zdá až moc české.

V zahraničí mi říkají Hana Banana, asi že se to rýmuje. Nebo Hana Suprková místo Soukupová. To jsou moje přezdívky, jméno si měnit nemusím a nebudu.



Vycházející české hvězdy světa módy



Přehled dívek z Čech a Moravy, které žádají módní návrháři a výrobci exkluzivních značek Česká topmodelka? Většině se vybaví Eva Herzigová, Tereza Maxová nebo Pavlína Pořízková. Tyto krásky jsou však už spíše legendami - v současné módní branži uslyšíte jména jiná. Češky, které jsou mezi špičkou světového modelingu, jsou slavnější v zahraničí než doma.



Karolina Kurková

19 let, pochází z Děčína největší úspěch: titul Modelka roku, fotografie v kalendáři Pirelli Nejúspěšnější českou krásku přivedli rodiče do agentury ve třinácti letech. Už tehdy se připravovala na kariéru modelky a učila se tři jazyky. Agenti poradili, ať dva roky počká, a pak skutečně dosáhla raketového úspěchu. Objevila se na titulech prestižního časopisu Vogue, předvádí pro nejslavnější značky. Loni získala titul Modelka roku. Nafotila kalendář Pirelli - jednu z největších poct pro modelky. Bere až milion korun za přehlídku. Linda Vojtová

18 let, pochází z Prahy největší úspěch: kampaň Max Mara V patnácti ji maminka přihlásila do Elite Model Look - nejprestižnějšího klání mezi začínajícími modelkami. Vyhrála české i mezinárodní kolo. Nyní pracuje v New Yorku a dálkově dokončuje střední ekonomickou školu v Praze. Agenti říkají, že je hned po Kurkové nejúspěšnější českou modelkou. Její plakáty nyní zaplavily New York - je hlavní tváří kampaně luxusní značky Max Mara. Pracuje pro La Perla, Escadu, Chanel a další firmy.



Veronika Vařeková

26 let, pochází z Olomouce největší úspěch: kampaň Victoria Secret Modelku začala dělat až v devatenácti. Dostala nabídku na fotografování v New Yorku a už tam zůstala. Fotila reklamní kampaně například pro značky Chanel a Nivea. Předvádí luxusní prádlo Victoria Secret, což je pro modelky prestižní práce. Její fotografie se objevují v časopisech Sports Illustrated, Harpers Bazaar a dalších.



Petra Němcová

24 let, pochází z Karviné největší úspěch: Tvář roku 2003 V sedmnácti uspěla v českém kole soutěže Elite Model Look a agentura ji poslala do New Yorku. Teď žije střídavě tam a v Paříži. Jejím největším úspěchem je titul Tvář roku 2003, kterou jí udělil časopis Sports Illustrated. Nafotila pro něj sérii fotografií v plavkách. Pracuje pro značky La Perla, Victoria Secret, Max Factor a Cartier.



Ester Geislerová

19 let, pochází z Prahy největší úspěch: Elite Model Look Studentku grafické školy, sestru známé herečky Ani Geislerové, náhodou vyfotil italský fotograf a její snímek ukázal v agentuře Elite. Ta ji pozvala na další fotografování. Zvítězila v českém kole Elite Model Look. Od té doby dostává zakázky na přehlídky a fotografování doma i v zahraničí, ale mnohem raději přijímá nabídky na filmové role.

